A múlt heti hőséget lezáró hidegfrontok csak kismértékű enyhülést hoztak időjárásunkban. Kevés helyen, főként északon és nyugaton esett 5 millimétert meghaladó csapadék, és bár több fokkal visszaesett vasárnapra a hőmérséklet, így is 30 fok fölött alakultak a maximumok.

A vízhiány nem csökkent, továbbra is aszálytól szenvednek a növények. Keleten a kukorica idén nagy területen egyáltalán nem hoz termést. Sokfelé le is silózták a táblákat - írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Felmérik a károkat

Jelentős mértékű zivatar a tiszakarádin kívül nem volt a megyében, de az is többet ártott, mint használt, a hirtelen lezúduló víztömeg csak összegyűlt a mélyedésekben - mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara megyei elnöke.

Valójában naponta 60-100 milliméter csapadék lenne hasznos, mely áztató eső formájában érne földet. A megyében a kukorica jó részét már silózzák, sok tő nem is hozott csövet és alacsony is maradt. A szokásos 2-3 méter helyett legfeljebb másfél méter körüli - ismertette a szakember. A napraforgón egy kicsit segített, de így is a máskor szokásosnak körülbelül a fele termésmennyiség várható - tette hozzá.

Folyik a károk felmérése, országosan ezermilliárd forint körüli a várható veszteség. Jelenleg - a korábban bevezetett export tilalmat követően - a termés elosztását szervezik, az ehhez szükséges szállítókapacitást állami támogatással igyekeznek biztosítani.

A további csapadék az őszi vetésekhez szükséges talajmunkákhoz kellene, hiszen jelenleg rendkívül nehezen művelhetőek a földek és természetesen a vetések állapotát is jelentősen befolyásolja a talaj nedvességtartama - fejtette ki az elnök.

Az OMSZ elemzése szerint ismét szárazra fordul az idő. A csapadék mennyisége területi átlagban 5-15 milliméter között valószínű. De kisebb körzetekben 20-30 milliméter is lehullhat. A jelenlegi számítások szerint ezúttal a keleti országrész sem marad ki a csapadékból. Bár jól jön minden eső, de ha ténylegesen csak ekkora mennyiség esik majd le, az csak a kiszáradt talaj fölső 5-10-20 centiméterét fogja átnedvesíteni.