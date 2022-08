Hosszú utat tett meg a görögdinnye - ami valójában nem is görög eredetű - az eredeti keserű húsú csak a magjáért termelt változattól a ma ismert édes pirosbelű variációig, amit a kutatások szerint a húsukban tárolt víz miatt is preferáltak egykor. Nem véletlen, hogy élen járunk a fogyasztásban. Az egy főre jutó tíz kilogrammos mennyiség magában is jelentős és az ízes magyar dinnye nem véletlenül szerepel a hungarikumok listáján.

A jelenlegi mostoha időjárási körülményekben is van kedvező elem a pirosbelű számára: rendkívül szereti a napsugárzást. Igaz, az extrém meleg okozta szárazság nem kedvez a termésnek, de aki komolyan foglalkozik a termesztésével, már korábban gondot fordított az öntözés megoldására. Az ár mindig beszédtéma, de most is tapasztalható: kerül, amibe kerül, mi, dinnyefanatikusok úgyis megvesszük.