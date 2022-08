Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő hozzátette, a szolgáltatás olyan hullámot indít el Tokaj-hegyalján, aminek - reményei szerint – a haszonélvezői az idelátogató turisták és az itt élők lesznek.

– A világ első zárt borvidékére roppant büszkék vagyunk, ám él a mondás, hogy a jó bornak is kell a cégér. Tudjuk, hogy kiváló boraink vannak. De erről az ország más borvidékein élőket is fel kell világosítani, mert verseny van a borvidékek között és mi ebben a versenyben lemaradtunk. Ezért is fontos az új szolgáltatás bejelentése – nyomatékosította mondandóját Hörcsik Richárd.

A sajtótájékoztatón a járat részleteiről beszélt még dr. Pafféri Zoltán, a MÁV elnök-vezérigazgatója és Kruchina Vince a Volánbusz elnök-vezérigazgatója hangsúlyozva, hogy inkább üljünk a Volánra, mint a volán mögé!