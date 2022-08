- Három fiunk van, korábban belefért a költségvetésbe egy-egy pizzarendelés, de ahogy felmentek az árak, inkább otthon sütöm meg a pizzát. A gyerekek ezt egyáltalán nem bánják, szerintük az én tésztám a legfinomabb a világon! – nyilatkozta Horváthné Gazdag Enikő, aki többek között így spórol. Azt mondja, eddig is igyekeztek nagyon tudatosan vásárolni, de most még inkább odafigyelnek az akciókra.

Mire megy el a pénz?

Lehet környezettudatosabban vásárolni úgy, hogy a pénztárcánkon is spórolunk. Erről Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesületének ügyvezetője nyilatkozott szerkesztőségünknek.

- Először is mérjük fel, hogy hogyan is élünk, mi történik a háztartásunkban. Emellett tervezzünk, mert ha csak impulzusból vásárolunk, ha naponta döntünk, akkor nem fogjuk tudni pontosan felmérni, pontosan mire ment a pénzünk, mi az, amit feleslegesen vásároltunk, mi az, amit később kidobtunk. Hiszen egy háztartásnak általában kimondottan magas az élelmiszerhulladék mennyisége. Nincs annál nagyobb kidobott pénz, mintha a kidobott élelmiszerrel szemetet termeltünk - emelte ki.

Átvilágítás

- Vannak teljesen extrém módszerek is, például hogy megmérjük kilogrammra a kidobott étel súlyát, de ez nem mindenkinek követhető. Ugyanakkor mindenképpen érdemes átvilágítást tartani, de ezt mindenki csak kicsi dolgokban kezdje el, mert nagyon hamar ki lehet ebben égni! – tette a hozzá a szakértő, aki szerint nem szabad egyszerre több dolognak nekifutni, hanem inkább lépésenként érdemes elkezdeni. - A jó tervezés eredménye az is lehet, hogy mindig van mihez nyúlni a polcon, tudok főzni annak ellenére, hogy nem rohantam mindennap vásárolni, csak azért, mert megéheztem – hangsúlyozta Haraszti Anikó. Már az látványos eredményeket hozhat, ha kevesebbet költünk, vagy kevesebbet dobunk ki.

Főzni jó, főzni olcsóbb

- Amiket mondok, azt egy tapasztalt háziasszonynak semmi újdonságot nem jelent. A legtöbbet azon tudunk spórolni, ha mi magunk főzünk, mégpedig helyi, szezonális alapanyagokból. Minél jobban feldolgozott egy élelmiszer, csomagolt, adalékokkal tartósított, annál drágább is lesz, és annál jobban terheli a környezetet is Ez persze nem azt jelenti, hogy mostantól mindenki álljon át a házi főzésre, és ne legyen otthon konzerv, vagy fagyasztott élelmiszer, ne rendeljen, vagy ne menjen étterembe, de ennek az arányát érdemes megvizsgálni. Ha félkész termékből főzünk, már akkor is spórolhatunk. A főzés az, amit a közösségi oldalakon, magazinokból, és többek között a videómegosztó portálokon is el lehet sajátítani, kezdőként azonban érdemes mindössze 2-3 egyszerű recepttel kezdeni.

Húsok? Okosan!

A húsok és a tejtermékek drága alapanyagok, ma Magyarországon egy átlagember mindennap fogyaszt ezekből a termékekből.

– Ez 30-50 évvel ezelőtt sem volt így, hogy naponta ettünk húst vagy tejterméket, és ha ezek mindennap megjelennek a tányérunkon, az drágíthatja a bevásárlást is. Lehet ezen is spórolni, ráadásul jobb az egészségünknek és a környezetünknek is. Nem kell feltétlenül kiiktatni a húst, ha csökkentjük a mennyiségét, 1-2 húsmentes napot tartunk, akár felvágottak, pástétomok nélkül, akkor meglátjuk, hogy a pénztárcánkat is óvtuk, az egészségünk mellett – foglalta össze Haraszti Anikó. A szakember semmiképpen nem javasolja, hogy gyors és drasztikus változásokat vezessünk be. Aki teljes mértékben el akarja hagyni ezeket a termékeket, érdemes jobban utána olvasnia, hogy az esszenciális aminosavakat, fehérjéket hogyan pótolhatja.

Elfelejtett hüvelyesek

- Nagyon eltűntek és valamiért alulértékeltek lettek a hüvelyesek: a bab, a lencse, de akár egzotikus fajtái is, például a vöröslencse. Ezek nagyon nagy beltartalmi értékű, viszonylag olcsó termékek. Kiváló húshelyettesítők, táplálóak és nagyon fantáziadúsan lehet belőlük ételt készíteni, akár hidegen, akár melegen.

Bio, vagy nem bio?

- Vannak olyan termékkategóriák - amiről mi azt mondjuk az egyesületben -, hogy érdemes drágábban venni belőlük kevesebbet, mint sokat olcsón. Például a barack, vagy a saláta nagyon vegyszerigényes termesztés, ezekből érdemes biot választani, de vannak olyan gyümölcsök, zöldségek, korában például ilyen volt a dió, vagy a szilva, hogy szinte nem is permetezték, így nem sok volt a különbség. Sajnos egy új élősködő légyfajta most beavatkozást igényel a diófáknál, így ez a példa ma nem mindenhol helytálló.

Befőzés újragondolva

Vannak olyan termékek, amelyek most, saját idényükben jóval olcsóbbak, mint amennyibe pár hónap múlva kerülnek majd.

– Ilyenek a gyümölcsfélék, a paradicsom és a paprika is. A fagyasztás most drágább eljárás lesz, de tartósításra ott van a fermentálás és a klasszikus befőzés is. Ezek nem újdonságok, fél évszázaddal ezelőtt pedig még mindennapos volt, hogy napról napra vásároltunk, tartósítottunk és befőztünk. Erre ma is sok taktika elérhető az interneten – nyilatkozta a Tudatos Vásárlók Egyesületének ügyvezetője.