A tervezett időpontban, június 30-án létrejött a fizikai összeköttetés a magyar és a szlovén villamosenergia-rendszerek között – jelentették be a jó hírt a két ország villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságai a napokban.

A jeles eseménynek miskolci vonatkozása is van: az összekapcsoláshoz szükséges vezetékeket a FUX Zrt. gyártotta.

A projekt előzményei a kilencvenes évek közepére tehetők, ekkor kezdődtek a tárgyalások egy magyar-horvát-szlovén 400 kilovoltos távvezetéki összeköttetés kiépítéséről – tudtuk meg Barkóczi Istvántól, a Fux Zrt. tulajdonosától. Mint mondta, ennek az építkezésnek az utolsó fázisa volt a most átadott szakasz, a Cirkovce–Pince távvezeték megépítése. Szlovénia az utolsó olyan szomszédos ország, amellyel eddig nem volt távvezetéki összeköttetése hazánknak.

A részletekhez hozzátartozik, hogy a magyar oldalon már az ezredfordulót megelőzően elkészült a Hévíz és a szlovén-horvát-magyar hármashatár közötti kétrendszerű vezeték, még az MVM (az átviteli hálózat akkori tulajdonosa) beruházásában. Ennek részeként a hazai oldalon megépült egy 5 kilométeres leágazás Szlovénia felé, lehetőséget teremtve a későbbi csatlakozásra. Ehhez kapcsolódott hozzá most a szlovén rendszer.

„A távvezeték építése a szlovén oldalon 2020. augusztusában kezdődött, és most, június 30-án megtörtént az üzembe helyezés. A tesztelés, valamint a próbaüzem után a vezeték július 6-a óta része – piaci szempontból is – az úgynevezett határkeresztező kapacitásszámítási folyamatnak” – tájékoztatott Barkóczi István.

1500 kilométernyi kábel

A távvezeték nyomvonalának hossza egyébként 120 kilométer. Az építkezés részeként a 264 darab Duna-típusú oszlopra több mint 2400 szigetelőláncot és több mint 1500 kilométer hosszú vezetéket szereltek fel a kivitelezők, úgynevezett 3-as kötegelésben. Mindegyik vezetéket a miskolci székhelyű Fux Zrt. gyártotta. A vezeték különlegessége, hogy horganyzott acélhuzalok helyett alumínium bevonatú acélhuzalokból áll az erősítő sodrat. Ez a vezeték típus, mind a gyártáskor, mind a szerelvényezéskor körültekintő munkát kíván.

Barkóczi István hozzátette, hogy korábban a magyarországi oldalon felhasznált távvezetéket is a Fux szállította, így a bizalom jeleként értékelik, hogy a határ túloldalán is az általuk gyártott vezeték üzemel.

Kiderült, hogy a projekttel kapcsolatos kiegészítő munkálatok még folyamatban vannak, és őszre elkészül a tájépítészek tervei alapján a tereprendezés is. Mindezek mellett a beruházó folytatja az úgynevezett „nem közvetlenül a távvezeték alatti alternatív élőhelyek” kialakítását is. A Magyarország és Szlovénia közötti Hévíz–országhatár–Pince–Cirkovce 400 kilovoltos nemzetközi távvezeték projekt az uniós energiapolitikai célok szempontjából is jelentős, ezért szerepelt az úgynevezett közös érdekű projektek listáján.