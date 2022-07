A mostani nyár jobban kinyitotta a világot, többen külföldi nyaralást terveznek, de a hazai, nyár eleji idegenforgalmi adatok is emelkedő tendenciát mutatnak a szakemberek szerint. A pandémia közepette a járványhullámok vége időről időre rekordokat hozott a belföldi turizmusban, miközben mostani nyaralási szokásinkat sok minden befolyásolja, de sokan választják ebben a szezonban is régiónkat.

A miskolctapolcai Calimbra Wellness és Konferencia Hotel például teltházzal üzemel. Erről a tulajdonos, Ostorházi Imre nyilatkozott szerkesztőségünknek.

– Ebben a szezonban azt figyelhettük meg, hogy a vendégek korábban akár már 2-3 hónappal is jelezték szobafoglalási igényüket az utazás előtt, különösen nyáron, addig most csak 1-2 héttel előre foglalják le hotelszobáikat. Ugyanakkor nyáron nem 2-3 napra jönnek, hanem 4-5 napot is eltöltenek nálunk félpanziós ellátással – emelte ki a tulajdonos. Ostorházi Imre a miskolctapolcai Kikelet Club Hotelről is hasonlóan nyilatkozott, ott is teltházzal működnek.

Mindkét szálláshelyen túlnyomórészben, 97 százalékban belföldi vendégek töltik vakációjukat. Százból 3 vendég pedig a környező országokból érkezik hozzájuk.

Vendégházak és apartmanok tulajdonosaival is beszélgettünk. Arról számoltak be, hogy miskolci belvárosi vendégházaikba inkább „egyéjszakás” vendégek érkeznek – ez igaz a nyári és a téli keresletre is –, és ott főként külföldiek foglalnak: lengyelek, csehek, szlovákok és ukránok. Miskolctapolcát – ahol szintén vannak vendéghelyeik –, főként a hazai turisták keresik, akik családjukkal együtt 2-3 éjszakát töltenek átlagosan a szálláshelyen, és főként hétvégén érkeznek. Emiatt júniusban gyakran voltak teltházas napjaik, míg hétköznap nem volt ekkora kereslet eddig, a tapasztalataik szerint.

Sorrend foglalás alapján

Eger, Miskolctapolca, Egerszalók, Miskolc, Szilvásvárad – ez az első öt legnépszerűbb települések április és június között a Szallas.hu-n leadott, Észak-Magyarország régióba szóló foglalási darabszám alapján. A sort Demjén, Sárospatak, Mezőkövesd, Bogács és Lillafüred folytatja a 6. és a 11. hely között, a foglalásokat tekintve. Szerepel még a listában Tokaj (12.), Sátoraljaújhely (16.), Aggtelek (18.) is.

Régiós csúcsok

A turisztikai adatokat érdemes a 2019-es, világjárvány előtti szinttel összehasonlítani, ami a belföldi turizmus rekord éve is volt. Ahhoz képest Egerben például 18 százalékkal magasabb a foglalási darabszám, emellett Sárospatak és Bogács mutat kimagasló értékeket, mindkét településen 40 százalékot közelíti a növekedés mértéke. A csúcstartó, 58 százalékos növekedéssel 2019-hez viszonyítva Sátoraljaújhely, ahol 58 százalékkal nőtt a foglalási darabszám a pandémia előtti idő hasonló időszakához viszonyítva.

Keresett környék

– Összességében azt látjuk, hogy a foglalási szint idén is magas, Észak-Magyarország szálláshelyei pedig egész évben keresettek – nyilatkozta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője szerkesztőségünknek. - Régiók közül - a nyári időszakot leszámítva –, Észak-Magyarország településeire szól a legtöbb Szallas.hu-s foglalás. Nyáron is a Balaton után a második legkeresettebb régió – foglalta össze a portál adatait összegezve.

– Bár vannak települések, ahol nő az átlagos foglalási hossz, számos esetben ennek ellenkezője igaz – emelte ki a szóvivő. Ezért is tapasztalható, hogy bár a foglalási szint magasnak tűnik, mégis vannak olyan szállásadók, akik arról számolnak be, hogy jócskán vannak kihasználatlan kapacitásaik – ez egyébként országos trend –, mert a vendégek kevesebb éjszakát maradnak, mint korábban – emelte ki a szóvivő.