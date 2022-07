A nyári szünetben mind a felnőttekben, mind pedig a fiatalokban megfogalmazódik a gondolat, hogy hasznos lenne diákmunkát vállalni. A pénznek mindig van helye, legyen az egy vágyott terepbicikli, egy új laptop, vagy épp egy nyelvi tábor, esetleg fesztiválbérlet. Márpedig nem kis tételek ezek a családi költségvetésben. Amíg a fiatalokat elsősorban a pénzgyűjtés motiválja, a felelős szülőkben az is felmerül, hogy az alkalmi munkavégzés egyúttal segítség a gyermekek pénzügyi tudatosságra való nevelésében is. Ez így is van, ugyanakkor nagyon fontos tudatosítani: a munkával való első találkozás élménye meghatározó szereppel bír a fiatal életében. Ahhoz, hogy a motivációját építse, ne pedig rombolja, elengedhetetlenül fontos, hogy az első munkahely pozitív élményt nyújtson, és közben előremutató is legyen. A 25 év alattiak adókedvezménye pedig még motiválóbb lehet a fiatalok számára, hiszen egyes esetekben a bruttó keresetüket kapják kézhez.

Pozitív tapasztalatok

Az általunk megkérdezett diákmunkásokat több cél vezérelte abban, hogy munkát vállaljanak.

„A diákmunka nagyon sokféle lehet. Mindenki megtalálja azt, ami hozzá a legközelebb áll. A 7 évem alatt, mióta én is vállalhatok nyáron diákmunkát, mindenféle szektorban megfordultam” - mondta el az Észak-Magyarországnak Kardos Alexandra (22), aki hozzátette: „Dolgoztam könyvtárban, polgármesteri hivatalban titkárnőként, családsegítő központban osztottam ebédet és több éve - jelenleg is - encsi sörözőnkben segítem a családi vállalkozást. Szerencsére már erre is van lehetőség, 3-4 éve még nem volt. Úgy gondolom, a diákmunka-program nagyon jó lehetőség azoknak a 16 éven felülieknek, akik önállósodni szeretnének, vagy éppen egy kis plusz pénzre vágynak, netán a családjukat akarják kisegíteni. Sokan utazásra, jogosítványra gyűjtenek. De olyat is hallottam, hogy nyelvvizsgára vagy csak ruhákra, vagy telefonra szeretnének költeni. Mindenkinek ajánlom, hogy fogjon bele, nagyon sok tapasztalatot lehet szerezni, nem utolsó sorban pedig emlékeket és barátokat is” – húzta alá a fiatal munkavállaló.

Hasonló tapasztalatokat osztott meg az Észak-Magyarországgal Herman Adél (17) is: „Én két helyen dolgozom, Miskolcon, az egyik nagy bevásárlóközpontban pénztárosként és egy bárban fagyiárusként. A kettő nagyon hasonló, hiszen egész nap emberekkel foglalkozom. Jellemzően a napi szükségleteimet fizetem ebből” – jegyezte meg, és azt is elmondta, hogy mindezek mellett a tervében szerepel, hogy újra festi a szobáját és a bútorait. Ezt szintén saját pénzéből szeretne finanszírozni. „Ezek mellett pedig jó, hogy csinálok valamit. Már tavaly is akartam dolgozni, csak akkor nem jártam utána semminek. De most mind a két helyen a szeretem azt a munkát amelyet végzek, mert egy nyárra tökéletesek, valamint tapasztalatokat gyűjtök, hogy hol milyen is dolgozni” – avatott be.