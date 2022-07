Duch Krisztina a kétéves Ákossal nem tudott a termelői napról. A villamosból látták, hogy valami van a téren. Leszálltak szétnézni. Nagyon bejött nekik a felhozatal, a hangulat és egy remek teknőcmintás gyógyhatású altatópárnával lettek gazdagabbak. Ákos pedig örömmel tologatta a vásáron beszerzett kisautót.

Ám ez a nap soha nem csak a bevásárlásról szól. Most sem: tartalmas délelőttöt tölthettek itt a miskolciak és a távolabbról érkezők is. A család apraját-nagyját programokkal várták. A születésnapi programok között a Kalamajka Bábszínház a „Hetedhét állatmesék - Kacor király” című előadásukkal kicsiket és nagyokat egyaránt a mesék birodalmába varázsolt. A műsoron szerepelt a Miskolc Dixieland Band fellépése és Hétpróba kézműves foglalkozása is. Ezen felül az Életre kelt mesevilággal, azaz sétáló mesefigurákkal is találkozhattak a térre kilátogatók.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.