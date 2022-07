Az energiaárak extrém emelkedése miatt Németországban több uszodaüzemeltető is úgy döntött, hogy bezár.

A nürnbergi önkormányzat szeptember végéig négy uszodáját zárta be az ötből, mert az áramon, fűtésen, vízen akarnak spórolni. Münchenben még nem zártak be, de csökkentették a nyilvános uszodák hőmérsékletét. Magyarországon is eljött az ideje az átgondolt működtetésnek. Hogy ez hogyan lehetséges, arról szakembert kérdeztünk.

Hatalmas az energia kitettség

A fürdő, a strand és az uszoda három különböző létesítmény, azonban Magyarországon több helyen is előfordul ezek együttes, egy telephelyen való üzemeltetése. Kétségkívül az uszodának van a legnagyobb energiaköltsége, hiszen ott nem csak a vizet, de a belső teret is fűteni kell. És sokszor nemcsak télen, hanem nyáron is. Ott ugyanis vizes fürdőruhában közlekednek az emberek – legalább 28 fokot kell biztosítani. Ezt nem könnyíti meg az sem, hogy az uszodák általában hatalmas belmagassággal rendelkeznek, amelynek befűtése rengeteg energiát fogyaszt. A víznek is legalább a 24–26 fokot el kell érnie a medencében. Nemcsak a hőmérsékletet kell tartani, a vízforgatót is muszáj működtetni, illetve a zuhanyzáshoz használt vizet is szükséges melegíteni. Mindehhez jön a világítás költsége.

Lehet spórolni

A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőnek uszodája ugyan nincs, de a külső medencék mellett rendelkezik fedett élményfürdővel. Energetikailag, üzemeltetési szempontok alapján hasonló, mint egy uszoda, azonban itt célszerű a víz hőfokát magasabban tartani – mondta megkeresésünkre Jacsó Zoltán, a Bogácsi Thermálfürdő Kft. ügyvezetője.

Hozzátette: az élményelemek működtetése is villamos energiát fogyaszt. Ezen azonban lehet spórolni, ha nem megy folyamatosan. A gyógyvizes medencéket jó esetben nem kell temperálni. De a vízforgatós külső medencék vizét igen. Mivel megvan annak a lehetősége, hogy a villamosenergiát szabad piaci körülmények között szerezzék be több cégtől akár, ezért versenyeztetik az ajánlatokat minden évben. Tavaly egészen jó áron - 19,8 forint/kw óra - kapták. Ehhez jön a hálózati díj, illetve az energia adó, de ez volt a kereskedelmi ára – tudatta a fürdővezető. Idén már 47 forint/kw óra volt a szerződött ár, de még az is jónak számított. Most már a szabad piacon ugyanez 200 forint körül mozog, vagyis a tavalyinak a tízszerese. Ez az az ár, amely idén leköthető a jövő évre – tette hozzá Jacsó Zoltán. Ez nem csupán magyarországi tendencia, hiszen Európa más országaiban is ugyanez a helyzet – hívta fel a figyelmet az igazgató. Vannak olyan hazánkban működő fürdők, ahol már idén is jóval magasabb áron tudtak csak szerződni, tehát 80 forint/kw óra vagy a fölötti összegért. Ebben eltérést mutat az üzemeltetők jelenlegi helyzete is.

Alternatív energia

A gázköltség fontos tényező a villamos energia mellett, hiszen sok létesítményben használják fűtésre, azonban vannak fürdők, ahol egyáltalán nem használnak gázt. Ilyen a Bogácsi Gyógy– és Strandfürdő is – emelte ki a szakember. Náluk már régebben kiváltották ezt az energiaforrást. Alternatív megoldásokat alkalmaznak. Geotermikus energiát, azaz termálvizet használnak fűtésre, nemcsak a medencék, de a szállásaik esetében is. A gáz jelenlegi költsége több mint 90 millió forint lenne, ha azt használnának, de így ez nulla. A villamos energia felhasználás csökkentése érdekében pedig napelemeket helyeztek el a létesítményben és még továbbiak beszerzése is céljuk – hangsúlyozta Jacsó Zoltán.