Kevés helyen enyhítették az aszályt a múlt hétvégi záporok. Ennél sokkal nagyobb területen tovább súlyosbodott a szárazság.

Alig lesz mit betakarítani

Nagyon sok helyen a végéhez közeledik a búza aratása a megyében. Már nem sok van hátra - összegezte Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke.

Az aszály komoly kárt okozott a búzatermés mennyiségében és a minőség is változó: 30 és 50 mázsa közötti a táblánkénti eredmény. Ahol a repce volt az elővetemény, ott szokás szerint erősebb volt a termés.

A megyében a Hernád és a Sajó völgyében mutatkozott jobb eredmény.

Szerdán a kis eső miatt szünetet tartottak az aratásban, bár éppen csak a szár és a pelyva nedvesedett át - mondta el a szakember.

A napraforgónál is gyengébb termés várható, de a kukorica állapota siralmas. Ha nem történik drasztikus változás az időjárásban, alig lesz mit betakarítani - összegezte a megyei elnök.

Az őszi vetések érése jelentősen felgyorsult június második felében a meleg, száraz időben, így a betakarítási munkákat is hamarabb elkezdték a szokásosnál. Az őszi árpa aratása már be is fejeződött, a búza aratása is folyamatban van, és a repce is beérett.

A keleti országrészben erősen megviselte az őszi vetésű növények állományait a virágzás és szemfejlődés időszakában bekövetkezett aszály. Ez a termés minőségében és mennyiségében is megmutatkozik. A napraforgó és a kukorica is vegyes képet mutat: keleten szenvednek, alig fejlődnek az állományok az aszálytól, a záporokkal, zivatarokkal érintett területeken sajnos csak kisebb körzetekben, átmenetileg enyhült a szárazság. A kukorica a címerhányás fázisában jár, a napraforgó pedig a legtöbb helyen már virágzik, de a száraz időben sokfelé látni a szokásosnál jóval kisebb tányérokat.