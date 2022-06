„Száraz telet és aszályos tavaszt követően jelentős csapadékhiány mutatkozik a talaj különböző rétegeiben” – kezdte hegyaljai helyzetjelentését dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.

„Jelen pillanatban az a helyzet, hogy a szőlő növény fejlődését mindez nem akadályozza – tette hozzá. – Ez egy általánosító megállapítás, mert az adott termőhely, dűlő elhelyezkedésétől is függ, hogy milyen a talaj vízmegtartó képessége. A csapadékhiányból adódó nagy gond így még nincsen, és bízunk benne, hogy júniusban és júliusban még elegendő csapadék érkezik az ültetvényekre, hiszen a bogyófejlődés időszakában nagy szükség lesz a nedvességre.”

Behozták a két hét lemaradást

A szakembertől megtudtuk, hogy a Tokaji borvidék szőlőültetvényein a növények fejlettsége átlagos annak ellenére, hogy hideg volt a tavasz, és a növények fakadása késett átlagosan két héttel.

„Ezt az elmaradást a meleg május lényegében pótolta, és már a furmint is virágzik a borvidék legtöbb részén – magyarázta dr. Molnár Péter. – Még meglehetősen korai lenne a várható termésre vonatkozó jóslatokba bocsátkozni. Úgy fogalmazok, hogy mi egyértelműen bizakodók vagyunk.”

A pandémia idején a szőlő- és bortermeléssel nem volt gond, annál inkább az értékesítéssel. A szakemberek által horeca (hotels, restaurants, cafés) szektornak nevezett kereskedelmi, vendéglátóipari terület komoly sebeket kapott, és ezt a borvidék azon termelői, akik erre a területre fókuszálják a borértékesítésüket, jobban megérezték.

„Azok a bortermelők, akiknek szélesebb a partnerskálájuk, kevésbé szenvedték meg ezt az időszakot – vélekedett az elnök. – Érdekesség, hogy az export bizonyos irányokba nemhogy csökkent, hanem gyarapodott ebben az időszakban.”

Helyreállni látszik a piac

„Jelenleg regenerálódik a piac, én azt látom. A nagyobb cégek elmúlt évi mérlegét látva, nem tapasztalható visszaesés. Azon termelőknél, amelyek piaca kitettebb volt a pandémiának, előfordulhatnak problémák, amelyek – azt gondolom – a regenerálódás időszakában enyhülnek. Van tehát napfény az alagút végén.”

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy a szőlőtermő terület összes nagysága a borvidéken különösebben nem változott az utóbbi időben. Természetesen van olyan, hogy elöregedett ültetvényt kivágnak, és olyan is, hogy újat telepítenek, de ez nagyjából ki is egyenlíti egymást.

A borvidék szereplői nagy reményekkel vannak a szőlészeti, borászati szakemberek képzése iránt. Ezzel kapcsolatban dr. Molnár Péter elmondta, hogy a tavaly augusztus 1-jén megalakult Tokaj-Hegyalja Egyetem a szakemberképzés helyi bázisa.

Helyben képzett szakemberek

„A jó hír az, hogy szépen elindult a szőlész-borász mérnök képzés és felsőoktatási szakképzés keretében a szőlész-borász mérnökasszisztens képzés. Idén szeptembertől újabb kurzusok indulnak, és a mérnökképzés immár nappali tagozaton is beindul. Az eddigi felvételi számokból az látszik, hogy népszerű a képzési forma, hiszen nemcsak helyből, hanem az ország távolabbi részeiből is érkeznek hallgatók. Ez egy olyan pozitív folyamat, amely jó reményekre ad okot. A Tokaji borvidék szakcégeinek vezető szakemberei maguk is részt vesznek az oktatásban, és a szőlészetek és borászatok kiváló szakmai gyakorlóhelyek is a jövő mérnökei, mérnökasszisztensei számára” – mondta el dr. Molnár Péter.