Egy sikeres pályázat eredményeként 476 millió forintot meghaladó fejlesztést hajthat végre a sárospataki Weinberg ’93 Kft., amihez több mint 333 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. A beruházás részben a mintegy 330 embert foglalkoztató, 30 milliárd forintot meghaladó árbevételű cég versenyképességét javítja, valamint annak kapacitásbővítését és energiahatékonyságát szolgálja, de tartalmaz képzési programot is. Erről a projekt kezdete alkalmából megrendezett sajtótájékoztatón esett szó.

Derczó István, a kft. ügyvezető igazgatója kifejtette: 2008 óta kiemelt szerepet kap beruházásaikban a környezetvédelem és a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ezek nemcsak az acélszerkezetek gyártásával is foglalkozó építőipari vállalkozásnak jelentettek megtakarításokat, de referenciaként szolgáltak különböző kivitelezési munkák, megrendelések elnyerésekor is. Most az energiaellátás bővítését valósítják meg, hőszivattyúrendszert telepítenek, kiépül egy 4500 négyzetméteres térbeton terület, amely az elkészült elemek próba-előszerelésére és az áruk szakszerű tárolására is alkalmas lesz. Mindezeken túl kiépítenek 4 konzoldarut két, egyoldali darupályával együtt. Szakembereik magas színvonalú képzésére is lehetőséget kínál a támogatás – közölte.

Munkaadó és mecénás

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője kifejtette: a sárospataki vállalkozás nagy erénye a folyamatos innováció. Kiemelte: előremutató gondolkodásra vall, hogy a cég legutóbbi beruházásait válság idején hajtotta és hajtja végre.

„A társaság gyakorlatilag kanyarban előz, aminek köszönhetően jelentősen javul a versenyképessége” – fogalmazott a honatya. Dr. Hörcsik Richárd kiemelte: az ukrajnai háború okozta válság várhatóan megváltoztatja majd az eddig megszokott költségvetési gondolkodást, de a pandémia is bizonyította, hogy Magyarország a nehéz helyzetekből is tud előnyt kovácsolni.

Aros János, Sárospatak polgármestere elmondta: a város számára nagyon fontos, hogy a Weinberg ’93 Kft. jól működjön, hiszen a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója és a helyi programok, kezdeményezések legjelentősebb mecénásai közé is tartozik a cég. Hozzátette: a sárospataki vállalkozások sikeresen vették a pandémia okozta válság nehézségeit, ami az iparűzésiadó-bevételen is látszik. Mint elmondta, míg 5 éve összesen 380 millió forintot fizettek be ilyen címen a vállalkozások, tavaly ez az összeg elérte a 600 milliót. Ebből főként az önkormányzat nem kötelező feladatait finanszírozzák.