A megyénkbeli, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások 2021. évi termelési értéke 147,6 milliárd forint volt, ami összehasonlító áron – az országos 15 százalékos növekedést jóval meghaladó mértékben – 30 százalékkal emelkedett az előző évhez képest. Ezzel a megyei építőipari szervezetek termelési értéke 16 százalékkal meghaladta a Covid–19-járvány előtti, 2019. évi teljesítményt is – összegezte nemrégiben a KSH. A teljesítmény vállalkozói oldaláról kérdeztük Dudás Tibornét, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) titkárát.

Az országos statisztika szerint átlagon felül alapítottak az idei első negyedévben építőipari vállalkozásokat. Tapasztalható ez a tendencia a megyében is?

A megyében 2021 első öt hónapjában kevéssel több mint 500 építőipari vállalkozás alakult, az idei évnek ugyanebben a szakaszában azonban ennél kevesebb, mintegy 450 építőiparral foglalkozó szakember döntött a vállalkozás indítása mellett. Ebben benne vannak az egyéni és társas vállalkozások is. A vállalkozások többsége 1–4 főt foglalkoztat, csak kevesen vannak azok, amelyek 10-nél több munkavállaló megélhetését biztosítják.

Tudható-e, hogy a járványidőszakban mennyi szűnt meg, vagy függesztette fel a tevékenységét?

Az utolsó három év adatai szerint 2019-ben 1033 vállalkozás szűnt meg, 2020-ban 2687, 2021-ben pedig 1968. Ha a tevékenység szüneteltetését nézzük, 2019-ben 2330 cég élt ezzel, 2020-ban 2628, 2021-ben 2332. A számok már mutatják a pandémia negatív hatását. Hozzá kell tennem, hogy ezek a Bokik által regisztrált teljes vállalkozói körre vonatkozó adatok, nem csak az építőipari ágazatra.

Ha az építőipar állandó létszámhiánnyal küzd, mi lehet a magyarázata annak, hogy lényegében alig csökkent a vállalkozásalapítási kedv?

A pandémia szorítása most csökkent, a beruházások száma eddig nem esett vissza. Az ágazatban dolgozó tapasztalt szakembereket megkérdezve szerintük az új vállalkozás alapításának több motivációja lehet: az egyik, hogy egy megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkező burkoló, kőműves, festő vagy ács – és még folytathatnánk a sort – megelégeli, hogy főnöke van, ezért úgy dönt, a maga ura lesz. Vannak viszont a kóklerek, a dörzsöltebbek, akik ki akarják használni a konjunktúrát. De a kkv-k között az is előfordul, hogy ha bennragad a pénze valakinek egy munkában, csődbe megy, hagyja a cégét veszni, helyette alapít egy új vállalkozást, és azzal folytatja. Összegezve: növeli a vállalkozási kedvet, hogy sok a munka a kisebb cégek számára is. Mindeközben kevés a szakember, és aki felújít vagy építkezik, örül, ha talál valakit, aki elvégzi a munkát. Egyébként – szintén ágazati szakemberek szerint – sajnos ismét egyre gyakoribb a feketemunka.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testületének éves jelentéséből kitűnik, hogy az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos panaszok teszik ki átlagban az egy évben tárgyalt ügyek mintegy 8-9 százalékát. A vállalkozások számának növekedése és a szakemberhiány együttesen ronthatja-e ezt a statisztikát?

Az építőipari kivitelezésből származó panaszok a mi megyénkben a békéltető testületi ügyek 6-7 százalékát teszik ki, ha viszont hozzáadjuk az építőiparban használt termékek minőségével kapcsolatosan vizsgált eseteket, akkor ez nálunk is eléri a 8-9 százalékot. Nehéz megmondani, hogy a vállalkozások számának növekedése és a szakemberhiány milyen hatással lesz erre a statisztikára. Az valószínűsíthető, hogy a szakemberek hiánya növeli a szakszerűtlen munkát végzők számát. Ez nem az ipari méretű megrendelésekre jellemző, sokkal inkább a családi házak felújítására, renoválására. A nagyok a mi megyénkben is stabilak, abban a körben nem jellemző a megszűnés, az új cég alapítása.