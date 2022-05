„A hazai vállalatoktól az első negyedévben nem érkeztek olyan jelzések, amelyek alapján a termelés visszafogásáról vagy gyengüléséről lehetett volna beszélni, de ugyanez volt a helyzet a kereskedelem, az idegenforgalom és a szolgáltatások területén is. Ebből következően a kamara várakozásainak megfelelően alakultak a GDP-adatok” – kommentálta Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt a KSH által közzétett hírt, hogy a bruttó hazai termék (GDP) kiemelkedő mértékben, 8,2 százalékkal nőtt 2022 első negyedévében. Imponáló szám ez akkor is, tette hozzá, ha ez az előző évi, még a Covid-járvány által erősen sújtott időszakkal öszszehasonlított fejlődést mutatja. A GDP-bővülés a kamara tapasztalatai szerint nemcsak az iparra, hanem valamenynyi gazdasági ágazatra vonatkozhat.

Erős a dinamika

Az összesített statisztikából nem derül ki, hogy az ország teljesítményéhez Borsod-Abaúj-Zemplén mennyivel járult hozzá, egy adatot viszont közöltek erre az időszakra, ami ugyancsak figyelemre méltó: a megyei székhelyű ipari termelés értékének erősödése meghaladja a 20 százalékot. Hasonló tendencia látható a térség iparának exportjában, amelyben mintegy 20-22 százalékos emelkedést mértek az előző év hasonló időszakához képest. „Ez arról tanúskodik, hogy a termelés dinamikája és értékteremtő képessége erős a megyénkben, így az ipar területén az országos átlagon felül járulhattunk hozzá a GDP emelkedéséhez” – hívta fel a figyelmet a kamara elnöke.

Az év hátralévő része a világgazdaság egészét érintő háborús helyzet miatt bizonytalan, és emiatt várható, hogy az év elején megtapasztalt növekedési ütem megtorpanhat. Ennek ellenére a kamara várakozásai szerint év végére 3,5-4 százalékos növekedésre Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is számítani lehet.

Az ipar területén széles az a bázis, amire a régió gazdaságának válságállóságát alapozni lehet, és ebből nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kkv-szektor is kiveszi a részét. A vegyiparhoz, gépiparhoz, járműiparhoz kötődő beszállítói tevékenységek erősek, de a fejlődési képesség minden más területen jelen van. Jelenleg nem látható sem a turizmusban, sem a kereskedelemben olyan tényező, ami visszaesést jelezne.

„Az eredmények igazolják azokat az intézkedéseket, amiket a magyar gazdaságirányítás az elmúlt években megtett. Ezt a folyamatot a kamara folyamatos jelzései, gazdasági kapcsolatai is segíthették” – jelezte Bihall Tamás.

A biztonságos növekedés fenntartásában a legnagyobb kihívást most az energia jelenti, aminek éppen az ipar az egyik legnagyobb felhasználója. Hihetetlen károkat és gazdasági megtorpanást okozna a költségek jelentős emelkedése vagy a szolgáltatás átmeneti kiesése. Ennek megakadályozása a kormány számára most alapvető feladat. Az inflációs folyamatokkal kormányzati ágon viszont csak közvetett módon lehet foglalkozni, de figyelemmel kell lenni azokra a gazdasági visszajelzésekre, amelyek most leginkább az építőiparból érkeznek. A most elvállalt munkák esetében például sejteni sem lehet, hogy milyen áron fejeződnek majd be. Segítheti a megoldást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének napokban megfogalmazott ajánlása, amely szerint a megkötött szerződések és a várható végleges ár a közös teherviselés elvén nyugodjon a megrendelő és a vállalkozó között.

Azt, hogy az infláció folyamatos emelkedése mennyiben foghatja vissza a fogyasztást, ezzel a GDP-növekedést, Bihall Tamás úgy értékelte: a hatósági árak hozzájárultak az infláció lassításához, de ez számos területen nehéz helyzetbe hozta a kisebb kereskedelmi cégeket. Az árstop érvényessége június 30-ig tart, így az új összetételű kormány döntési-intézkedési csomagjában nyilván az elsők között szerepel majd a fenntarthatóság kérdése. A témának társadalompolitikai és gazdasági vonatkozásai egyaránt vannak, a kormánynak pedig mérlegelnie kell, melyiket és milyen súllyal kívánja figyelembe venni – mondta.