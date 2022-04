A márciusi napos időjárás szinte elfeledtette, hogy még csak a tavasz elején járunk, amikor a szeszélyes áprilisban a fagytól a nyári melegig minden jöhet. Jött is: az egyre kellemesebb meleget előbb a várva várt esőzés váltotta fel szerda estétől, amit egy mediterrán ciklon felhő- és csapadékrendszere okozott. A légörvény hatására az ország döntő részén jelentős mennyiségű csapadék hullott. Nagy területen több mint húsz milliméternyi eső esett, délkeleten és északnyugaton ennél kevesebb, északkeleten és délnyugaton viszont helyenként az ötven millimétert is elérte a lehullott csapadék mennyisége.

A lehűlő levegőben vasárnap sokfelé már hó is hullott, amely sík területen néhány órára meg is maradt. Agrár szakemberek egyöntetűen üdvözölték a csapadékosabb napokat, mert a szárazság már veszélyes szinten volt a földeken. Az ezt követő hirtelen jött mínuszoknak azonban már sem ők, sem az átlagemberek nem örültek. Hétfő reggeltől Magyarország nagy részén a derült, szélcsendes tájakon mínusz öt foknál is hidegebb volt. Az ilyen erős fagy már komoly károkat okozhat a virágzó gyümölcsösökben, és akár meg is tizedelheti a termést. Az ország számos gyümölcsösében szükségessé vált a fagyvédelem. A fagykároktól több módszerrel igyekeztek megvédeni növényeiket a gazdák. Fagyvédelmi öntözéssel, füstöléssel vagy kisebb állományokban fóliatakarással enyhítették a károkat.

Megyénk megúszta

Székesfehérváron paraffingyertyák égetésével védték a fákat. Szolnokon a füstölést vetették be, ekkor egy jól füstölő agyag begyújtásával igyekeznek megakadályozni a felszínközeli levegő erőteljes lehűlését.

A korai csonthéjasok a virágzás különböző fázisaiban járnak: északkeleten a kajszi a virágzás végén, a mandula teljes virágzásban, az őszibarack a virágzás elején jár, de a szilva is fajtától függően virágzik vagy fehérbimbós. Erre az állapotra érkezett a vasárnapi hó és a hétfő reggeli fagy. Az ország több részéből jelezték, hogy vélhetően komoly károk lehetnek a korai virágzású gyümölcsösökben. Hogy pontosan mekkora, az csak később fog kiderülni.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától származó információk szerint az ország több térségéből kaptak jelentéseket fagykárokról, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből még nem. A megye virágzó gyümölcsösei, köztük a híres göncikajszibarack-ültetvények, az elmúlt napokban nem szenvedtek károkat.

Szerencsére a hét közepétől fokozatos felmelegedés köszöntött be. Szerdán a csúcshőmérsékletek a 19-20 fokot is elérték. A hét további részében marad a naposabb, melegebb idő, csapadék és veszélyes fagyok nélkül.

(A borítóképen: Behavazott virágzó gyümölcsfa Pomázon április 3-án. Fotó: MTI/Kovács Attila)