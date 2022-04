Új vállalkozás indításához és a már működő cégek megalapozott üzleti döntéseihez kínál naprakész információkat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), amely KKV-tervező címen egy helyen tette elérhetővé a gazdasági élet elemzéséhez elengedhetetlenül fontos adatbázisait. A szolgáltatáshoz a kis- és kö- zépvállalkozások alapvetően térítésmentesen férhetnek hozzá.

Fontosak a kkv-k

A magyar gazdaságban megtermelt hozzáadott érték 40 százalékát a kis- és középvállalkozások (kkv-k) adják. Termelékenységük növekedése a pandémia időszakában is elérte a 3,5 százalékot, ami magasabb volt, mint az európai uniós átlag. Előbbre lépésükhöz alapvetően az járult hozzá – fejtette ki nemrégiben Palkovics László innovációs miniszter –, hogy a vírus okozta válságban a teljes támogatási forrás kétharmadát kapták meg, amiből termelő beruházásokat valósítottak meg, eszközöket, gépeket vásároltak. A tárcavezető a jövőről szólva ugyanakkor leszögezte: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz jelentős része is a kkv-kra vonatkozik, aminek célja a szektor modernizálása, hatékonyságának és termelékenységének a növelése. Mindebből az következik, hogy a gazdaságpolitika továbbra is erőteljesen pártolja a magyar tulajdonú vállalkozások megerősítését, technológiai fejlődését, és nem utolsósorban új vállalko- zások indítását.

A hazai kis- és középvállalkozói szektor támogatására és fejlődésének elősegítésére KKV-tervező címen állított össze adatbázist a Központi Statisztikai Hivatal, amely egy helyen jeleníti meg a legfontosabb gazdasági és társadalmi információkat a ksh.hu/kkv internetes címen.

Az új vállalkozások kezdeti lépéseit többek között a szűkebb vagy tágabb környezetük gazdaságát bemutató piaci információk, a lehetséges versenytársak teljesítményéről szóló elemzések segítik. Az adatok rávilágítanak a környezetükben élők jövedelmi helyzetére, fogyasztási szokásaira, amiből akár a fizetőképes keresletre is következtetéseket tudnak levonni.

(A borítóképen: A vállalkozásoknak sokat segíthet az adatbázis. Fotó: MW)