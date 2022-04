A múlt hét második felében egy mediterrán ciklonnak köszönhetően végre jelentős csapadék érkezett hazánk területére, a legtöbb helyen megszüntetve az aszályt, az őszi vetések számára kedvező talajnedvességi körülményeket teremtve. A légörvény hátoldalán azonban hideg levegő is érkezett, helyenként hóval, sokfelé reggeli fagyokkal, melyek a virágzó gyümölcsfákban okoztak károkat. A folytatás melegedést ígér, újabb jelentős csapadék csak a hét végén érkezhet – számol be az OMSZ agrometeorológiai elemzésében.

A nagy vízhiány miatt például az őszi repce csaknem 40 százalékát ki kellett tárcsázni Békés megyében, megyénkben is előfordult ez, ha nem is ilyen mértékben – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A helyére nálunk is napraforgó kerül majd.

További csapadék kellene

Egyébként elkezdődtek a tavaszi vetések a lucerna, a napraforgó is a földbe kerül, és ha a talajhőmérséklet eléri a 12 fokot, a kukoricát is elvetik, és az ugarfelszámoló vetések is megkezdődtek. A megfelelő fejlődéshez azonban további csapadék szükséges, hetente 20-30 milliméter ideális lenne a kultúrák fejlődéséhez – fejtette ki a szakember.

Jelentősen átalakult térségünk fölött a légköri áramlás, hosszú idő után először mediterrán ciklon felhő- és csapadékrendszere érte el hazánkat. A lehullott csapadék mennyisége nagy területen meghaladta a 20 millimétert, sőt északkeleten és délnyugaton helyenként az 50 millimétert is elérte. A hét második felében hullott csapadék hazánk döntő részén megszüntette az aszályt: a talajok felszín közeli része feltöltődött nedvességgel.

„A kitárcsázott repce helyére nálunk is napraforgó kerül majd” - Taskó József

Az elmúlt időszak meleg időjárásának hatására fejlődésnek indultak az őszi vetések, de növekedésüket a csapadék hiánya hátráltatta. A hét második felében érkezett eső még éppen időben jött, a vetések nagyon meg fogják ezt hálálni. A héten érkező melegnek köszönhetően várhatóan meglódul majd mind a búza, mind a repce fejlődése. A kimondottan poros, száraz talajba már elvetett tavaszi kalászosok csirázásának, kelésének is életmentő volt ez eső.

A korai csonthéjasok az ország hőmérsékleti viszonyainak megfelelő eloszlásban a virágzás különböző fázisaiban járnak: északkeleten a kajszi a virágzás végén, a mandula teljes virágzásban, az őszibarack a virágzás elején jár, de a szilva is fajtától függően virágzik vagy fehérbimbós.

(A borítóképen: Ha a talajhőmérséklet eléri a 12 fokot, a kukoricát is elkezdik vetni. Fotó: MW)