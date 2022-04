Magyarország klímapolitikai céljai, ezekkel összefüggésben a zöldgazdasági átmenethez kapcsolódó feladatok is terítékre kerültek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) 63. közgyűlésén, amelyet a miskolci Vigadóban tartottak csütörtökön.

A rendezvényen elfogadták a Bokik tavalyi munkájáról szóló beszámolót, valamint az idei munkatervet. Az előterjesztő, Bihall Tamás, a köztestület elnöke hangsúlyozta: 2022-ben tevékenységük előterébe a kis- és középvállalkozások megerősítését és versenyképességük további javítását helyezték. Kiemelten kezelik a vállalkozások még szélesebb körű digitalizációjának elérését, a cégfinanszírozás és a pénzügyi kockázatkezelés témáját, és nem utolsósorban a környezeti károk csökkentésére fókuszáló vállalati környezet kialakításának elősegítését.

Bihall Tamás, a köztestület elnöke. Fotó: Kozma István

Energetikai korszerűsítés

A zöldgazdasági átmenethez kapcsolódó programokban külön is nevesítik Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. Erről már a közgyűlés meghívott előadója, Botos Barbara, az Innovációs és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára beszélt. A hidrogénstratégiai jövőképben például a környezetbarát közlekedés megteremtése mellett az északkeleti régió vegyipari, petrolkémiai, valamint fejlett ipari körzeteinek az energetikai átalakítása is szerepel. Az Igazságos Átmenet Alap – amely három magyarországi térségre 103 milliárd forint forrást mozgósít 2021–2027 között – pedig többek között a Mátrai Erőmű dekarbonizációjának következtében várható társadalmi és a szociális problémák enyhítésére fókuszál. Részleteiben ez magában foglalja az ebben érintett cégek dolgozóinak átképzését, de akár új, környezetbarát vállalkozások alapítását is. A legfőbb feladat a gazdaság változatosságának elősegítése, a munkahelyteremtés, a fenntartható területhasználat és a környezetkímélő háztartási energiatermelés megoldása, sorolta a klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár.

„A legfőbb feladat a gazdaság változatosságának elősegítése” - Botos Barbara

A kormányzat ambiciózus terveket vázolt a 2050-re elérni kívánt klímasemlegesség eléréséhez. A köztes, 2030-ig szóló cél, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása 40 százalékkal csökkenjen az 1990-es szinthez képest, a hazai energiafelhasználás 21 százaléka pedig megújuló forrásból származzon. Ezt segíti elő többek között az idén meghirdetett lakossági napelempályázat is, amelyre 201 milliárd forintos forrást biztosított a kormányzat. A klímavédelem technológiai szempontú megoldásainak ösztönzését szolgálja a hazai vállalkozások megújulóenergia- és energiahatékonysági fejlesztéseinek támogatási programja, illetve a fenntarthatóság elvei mentén kidolgozott közlekedés-, energia- és hulladékgazdálkodási politika is.

A zöldgazdaság céljainak elérését támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz pályázatainak tervezete jelenleg az Európai Bizottság asztalán van. A magyar klímapolitikai célok megvalósítására a 2021–2027- es tervezési időszakban összességében 1509 milliárd forint forrás áll majd rendelkezésre. A várhatóan 2022- ben megnyíló pályázati forrás lehetőséget kínál a hazai kis-és középvállalkozások környezettudatos átalakítására is – fejtette ki Botos Barbara. A program prioritásai között szerepel többek között a körforgásos gazdasági rendszerek kialakítása, a környezeti kármentesítéssel és levegőtisztasággal kapcsolatos feladatok, valamint a megújuló energiagazdaság bővítése és az energiaközösségek megalapozása.

A Bokik közgyűlésén felszólalt dr. Kiss János, Miskolc megválasztott országgyűlési képviselője, aki arról beszélt, hogy a választók áprilisban megerősítették az elmúlt 12 év kormányzati politikáját. Erre utalva úgy vélte, hogy az ország gazdasági programjának irányán a májusban újonnan alakuló kormány várhatóan nem változtat. A térség számára ennek az az üzenete, hogy folytatódhatnak azok a kulcsfontosságú, állami finanszírozású beruházások, amelyek az elmúlt években megerősítették többek között a turisztikai ipart Miskolc térségében. Az állami pénzből elkészült fejlesztéseket viszont felelősen kell működtetni – utalt a miskolctapolcai Ellipsum élményfürdő hónapokon át tartó bezárására –, mert annak a közvetett hasznát élvező magánvállalkozások csak úgy tudnak fennmaradni és megerősödni, ha üzemel a létesítmény.