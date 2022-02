A keleti, északkeleti határszélen is kissé csapadékosabbra fordult az idő az elmúlt egy hétben, összefüggő hóréteg is többfelé kialakult, de a talajok mélyebb rétegeibe az ország túlnyomó részén még továbbra is szükség lenne nedvességre a megfelelő téli feltöltődéshez. Időjárási frontokban ezen a héten sincs hiány, jelentős mennyiségű, országos csapadék azonban továbbra sem valószínű – írja legutóbbi agrometeorológiai elemzésében az OMSZ.

Váltakozó fronthatás

A legnagyobb baj a hótakaró hiánya, és hogy nincs elég nedvesség a talajban – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Aszályos időszak ez a mostani, nem kedvez a növényeknek – tette hozzá. Felénk a talaj 20-25 centiméter mélyen van átfagyva, ezzel nem tudunk mit tenni. A szokás szerint február 15-től kezdődhetne a fejtrágyázás, de ha nem enged ki a fagy, csúszik ez a munka. Utána pedig jó lenne egy kis bemosó csapadék, hogy a legjobban hasznosuljon a műtrágya – összegezte a szakember.

Az őszi vetések továbbra is jó állapotban vannak. A télen eddig nem volt olyan időjárás, mely károsította volna a táblákat, a repce, az őszi árpa és búza is kellően megerősödött az ősz folyamán, a kultúrák kedvező képet mutatnak. A fagyos, így sármentes időt kihasználva néhol még az elmaradt szántást ezekben a napokban pótolták. Ezen a héten számos időjárási front vonul át fölöttünk, így változékony, gyakran szeles időben van részünk.

