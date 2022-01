Mi nyílt és őszinte külpolitikát folytatunk: ugyanazt csináljuk, mint amit mondunk. Ez nem mindig mondható el azokról, akik a hangos verbális kritikákkal párhuzamosan hatalmas üzleteket csinálnak Oroszországgal, Oroszországban – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Rámutatott: „Korrekt, pragmatikus, a kölcsönös előnyökön és tiszteleten alapuló külpolitikát folytatunk Oroszországgal, amiből Magyarország – különösen az elmúlt időszakban – rengeteget profitált. Ha nem vállaltuk volna fel a nemzeti érdekre alapuló külpolitikát, akkor kevésbé sikeresen tudtuk volna felvenni a küzdelmet a világjárvánnyal és az európai energiaválsággal szemben.”

A kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében elért eredmények miatt „Barátságért” kitüntetést vett át nemrég Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől Moszkvában. Ez a legmagasabb orosz elismerés, amit külföldi állampolgár kaphat. Mit jelent Önnek ez a kitüntetés?

Büszke vagyok rá, leginkább azért, mert azt mutatja, hogy az elmúlt évek rendkívül kedvezőtlen globális és regionális folyamatai ellenére is fenn tudtuk tartani a nemzeti érdekeinknek megfelelő, kölcsönös bizalmon alapuló együttműködésünket Moszkvával. Mindezt úgy, hogy a szövetségesi kötelezettségeinket végig tiszteletben tartottuk. Mára teljesen nyilvánvaló, hogy ha nem tettünk volna erőfeszítéseket, ha nem vállaltuk volna fel a nemzeti érdekre alapuló külpolitikát, akkor kevésbé sikeresen tudtuk volna felvenni a küzdelmet a világjárvánnyal és az európai energiaválsággal szemben: a Szputnyik oltóanyagokkal tudtuk tavasszal felgyorsítani az oltási kampányt, a szeptember végén megkötött gázvásárlási megállapodás pedig garantálja hazánk energiabiztonságát.

Ugyanakkor számos kritikát kap az Orbán-kormány, mert jó kapcsolatot ápol Moszkvával. Mennyire Janus-arcú megjegyzések ezek, mennyire érhető tetten a kettős mérce?

Nézze, mi nyílt és őszinte külpolitikát folytatunk: ugyanazt csináljuk, mint amit mondunk. Ez nem mindig mondható el azokról a barátainkról, akik a hangos verbális kritikákkal párhuzamosan hatalmas üzleteket csinálnak Oroszországgal, Oroszországban. Itt a számok magukért beszélnek, hiszen a szankciók hatálybalépése óta a németek és a franciák például sok 10 milliárd euróval növelték a saját exportjukat Oroszország irányába. A kritikák esetében tehát érdemes elválasztani a kommunikációs paneleket a valóságtól, hiszen éppen a leghangosabb bírálók kötik a legtöbb és legnagyobb bizniszeket.

Miért fáj ez a jó viszony a magyar baloldali vezetőknek és brüsszeli elvbarátaiknak?

Először is érdemes összeszámolni, hogy az európai uniós országok vezetői hány alkalommal egyeztetettek vagy találkoztak az orosz elnökkel az elmúlt időszakban. Ezután az is világos, hogy akik bírálják a magyar kormány Oroszország-politikáját, azok egészen biztosan semmibe veszik a közép-európai és egyben a magyar érdekeket. Mi egy korrekt, pragmatikus, a kölcsönös előnyökön és tiszteleten alapuló külpolitikát folytatunk Oroszországgal, amiből Magyarország – különösen az elmúlt időszakban – rengeteget profitált. Nem túlzás kijelenteni, hogy 2021-ben életbevágó megállapodásokat kötöttünk az oroszokkal.

A magyar gazdaság és a magyar emberek szemszögéből milyen előnyökkel járnak a kiváló kétoldalú kapcsolatok?

Ha az elmúlt tíz-tizenkét évben nem építettünk volna ki ilyen korrekt kapcsolatot az oroszokkal, akkor először is nem tudtunk volna Szputnyik oltóanyagot vásárolni. Emlékezzünk rá, akkor vettünk orosz oltóanyagot, amikor még hiány volt oltóanyagból és a nyugati vakcinák pedig vagy nem jöttek, vagy késtek, vagy kevesebb jött belőlük. Tavaly közel egymillió ember oltatta be magát Szputnyikkal Magyarországon, és ezáltal helyezte magát biztonságba. Aztán itt van az energia- és a gázellátás kérdése. Néhány héttel azelőtt, hogy Európában kitört a gázellátási pánik, mi megkötöttük a hosszú távú gázvásárlási megállapodásunkat. Ez azt jelenti, hogy jó áron, a rezsicsökkentés eredményeit megvédve, megbízható módon jön a gáz Oroszországból. Nem is olyan régen Nyugat-Európában még olyan filmet is lehetett látni, amely felkészíti a lakosságot arra az esetre, ha nincs gáz télen és nem tudnak fűteni. Ez nálunk nem fordulhat elő. A legutóbbi példa pedig, hogy alig néhány hete, amikor kirobbantak a kazahsztáni tüntetések, számos magyar állampolgár rekedt az országban. Eleinte úgy volt, hogy a nyugati szövetségeseink segítenek a kijuttatásukban, de nem sikerült nekik. Ezt követően egyetlen SMS-t váltottam Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, és másnap az oroszok segítették evakuálni a magyar állampolgárokat.

Az orosz–magyar jó viszonynak tudható be, hogy hazánk az elsők között kapott a koronavírus elleni vakcinából, a Szputnyikból, sőt rövidesen Debrecenben is készülhet ebből az oltóanyagból. Ezen a síkon milyen egyéb kiaknázatlan lehetőségek vannak még?

Az év végére felépül a Nemzeti Oltóanyaggyár, amely – többek között – képes lesz a Szputnyik oltóanyag gyártására is. Ez komoly lehetőségeket hordoz magában, hiszen láthatóan nagy kereslet van a Szputnyikra világszerte, legyen szó Argentínáról, Indiáról, az Egyesült Arab Emirátusokról, vagy Marokkóról. Emellett jelenleg dolgozunk azon is, hogy a Szputnyik Light oltóanyag jóváhagyása nyomán még egy opciót kínáljunk fel a magyaroknak az emlékeztető oltás felvételéhez.

Európában és a világban komoly energiaválság van, ahogy Ön is említette, amiből a magyar emberek és a kis- és középvállalkozások – a rezsicsökkentés révén – szinte semmit nem éreznek. Az oroszokkal folytatott kiváló kapcsolat meddig garancia erre?

Az első és a legfontosabb, hogy amíg mi vagyunk kormányon, addig megmarad a rezsicsökkentés. Az energiaválság most gyakorlatilag egész Európát sújtja, a magyar lakosság azonban biztonságban van. Ennek oka, hogy amíg a kontinens nyugati felében nem voltak kellő mértékben feltöltve a gáztározók, addig mi időben felkészültünk és e mellé megkötöttük a hosszú távú gázszerződést is az oroszokkal. Ezzel kiszámítható és megfizethető módon biztosítható Magyarország ellátása, és itt nem kell szembenézni azokkal a problémákkal, amelyekkel a kontinens más részein. Ami a Gazpromot illeti, az oroszok eddig mindig, minden esetben tűpontosan betartottak minden megállapodást.

Márki-Zay Péter, a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje – és más baloldali politikusok – számos kritikát fogalmaztak meg a rezsicsökkentés kapcsán...

A baloldal miniszterelnök-jelöltje nagyrészt összevissza beszél, de a szavaiból az mindenesetre kiderül, hogy szerinte a rezsicsökkentés helyett az embereknek kevesebb vizet, kevesebb áramot és kevesebb gázt kellene használni. Vagyis azt akarja, hogy például kevesebbet mosakodjunk és hogy sötétben olvassunk. Emlékezhetünk a 2010 előtti időszakra: folyamatos gázáremelések, vizitdíj, tandíj, kórházi napidíj, szuperbruttó és még folytathatnám. Nem szeretnénk visszatérni ehhez a világhoz, ezért is kulcsfontosságú az áprilisi országgyűlési választás.

A Paks II. megépülése és üzembe helyezése mit jelent majd a magyar gazdaságnak és az embereknek?

Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy bármikor felléphetnek válsághelyzetek az energiaellátás területén. Az is világos, hogy ilyenkor azok az országok vannak biztonságban, amelyek nagyrészt vagy teljesen fedezni tudják a saját energiaszükségletüket. Magyarországon a megtermelt villamosenergia fele ma Pakshoz kötődik. A Paks II. megépülésével és a folyamatban lévő napenergia-beruházásokkal együtt pedig majd elmondhatjuk magunkról, hogy hazánk teljes mértékben önellátóvá válik a villamosenergia területén. Kevés ország van, amely ezt állíthatja magáról, mi ezen országok közé fogunk tartozni. Ez hatalmas versenyelőnyt jelent majd a magyar gazdaságnak és alacsony energiaárakat a magyar fogyasztóknak. Ezért is fontos, hogy elfogult ideológiák helyett a tényeket vegyük alapul. A nukleáris energia biztonságos, tiszta, zöld és olcsó formája az energia-előállításnak, Pakson már most is a világ egyik legbiztonságosabb és leghatékonyabb erőműve működik, aminek a bővítése nemzetstratégiai érdek.

(A borítóképen: Szijjártó Péter szerint, akik bírálják a magyar kormány Oroszország-politikáját, azok egészen biztosan semmibe veszik a közép-európai és egyben a magyar érdekeket)