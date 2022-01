Alighogy elindult az év, máris sorra jelennek meg a mezőgazdasági pályázatok, termelőknek és agrárágazati civil szervezeteknek. Ezt nem is lehet elég korán kezdeni, hiszen a kisebb mezőgazdasági munkák lassan már be is indulnak, és a nagyobbakra sem kell sokat várni. Fontos, hogy a gazdák és a különböző szervezetek időben tudjanak tervezni az elérhető forrásokkal.

Kimagasló összegű

Ez az év a jelenleg futó támogatási ciklus utolsó éve, a kormány már be is nyújtotta az Európai Bizottsághoz a magyar KAP (Közös Agrárpolitika) Stratégiai Tervet, amely a 2023–2027 közötti időszak agrár-élelmiszeripari támogatási rendszerét határozza meg. Ez a dokumentum lesz a gerince az öt évre tervezett fejlesztéseknek. A magyar kormány által biztosított jelentős nemzeti társfinanszírozás révén – amely 2021-től kezdődően az egész Unióban egyedülálló mértékű, 80 százalékos nemzeti hozzájárulást jelent – kimagasló összegű, több mint 7500 milliárd forintnyi forrás juthat a magyar mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak. – tudtuk meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától.

A jövő tehát biztató, de addig sem fog szűkölködni az iparág, a tavalyihoz hasonló pályázati dömping várható, amely már be is indult. Számtalan új lehetőséget tartogat a 2022-es év. Olyan források nyílnak meg a gazdák előtt, amelyek fellendítik az innovációt, eszközök és tenyészállatok beszerzését és számos egyéb beruházást tesznek lehetővé, amelyek által folytatódik a magyar vidék megújulása.

A teljesség igénye nélkül néhány máris pályázható forrás: hatvanmillió forint keretösszeggel hirdet pályázatot agrárágazati civil szervezeteknek az Agrárminisztérium. A vissza nem térítendő támogatás összege hétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedhet. A támogatáshoz önerő biztosítása nem szükséges. Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulásként vehetik igénybe, a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében. A támogatás a fenti céllal egyezően igényelhető például ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésére és kiadására, ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok, vetélkedők szervezésére és lebonyolítására. A kiírás feltételeinek megfelelő szervezetek pályázatukat 2022. január 14-től 2022. február 13-ig nyújthatják be a felhívásban szereplő módon.

Idén is meghirdetik a Zöld Forrás pályázatot, 70 millió forint keretösszeggel. Célja a természeti értékek védelme, az erőforrások takarékos, hatékony, fenntartható használata, a gazdaság zöldítése. Támogatási igényt közhasznú környezet- vagy természetvédelmi célú társadalmi szervezetek nyújthatnak be. A maximális támogatás 3 millió forint.

De megjelent már a 2022-es anyajuhbeszerzési támogatás kiírása is és a méhészeti támogatás, amellyel méhcsaládonként ezer forint igényelhető február 1-től, és a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez vehető igénybe.

Az Agrárminisztérium honlapján és a szaklapok oldalain folyamatosan jelennek meg az új kiírások, érdemes akár naponta megnézni ezeket a felületeket az ágazatban munkálkodóknak.

(A borítóképen: Jelentős támogatás jut a magyar mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak [illusztráció])