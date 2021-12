A benzinkutak nagy részén a döntés hatálybalépését követően 480, vagy 479,9 forintért tudtak tankolni az autósok, egy-két kút volt, amelyik 3-4 forinttal a maximalizált ár alá ment. Az elmúlt hetekben azonban kedvező irányba változott az olaj világpiaci ára, amelyet befolyásolt a koronavírus omikron variánsának megjelenése is. A múlt héten már arról számolt be a holtankoljak.hu, hogy a nagykereskedelmi árakban tíz forintot meghaladó csökkenés várható. Ez már megjelent több benzinkúton is, és a hatósági ár alá csökkentek az árak.

A 49. hétre aztán újabb árcsökkenést prognosztizált az oldal, amelynek számításai szerint eddig a kutak 15 százaléka ment a maximalizált ár alá. Azonban úgy vélték a szerdán életbe lépő, 15 forintot meghaladó nagykereskedelmi ár csökkenés már minden kúton éreztetheti a hatását. Az oldal szerint december 6. és 12. között a 95-ös benzin ára 471, a gázolajé 474 forint lehet átlagosan.

Szerda reggel Miskolcon előkerültek a nagyobb kutakon is az olcsóbb ártáblák, több helyen is cserélték azokat. Tapasztalataink szerint 464,9 forintos 95-ös benzin és 468,9 forintos gázolaj árakkal találkozni a megyeszékhelyen több kúton és olyanok is akadnak, akik ez alá is csökkentettek néhány forinttal.