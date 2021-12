A kötelező legkisebb bérek jövő évi 20 százalékos emelése a költségeik átgondolására kényszeríti a vállalkozásokat. A béremelés megvalósításának egyik forrása a külön juttatások újraszabályozása is lehet – hangzott el a Bokik HR Klubjának legutóbbi rendezvényén. Megfogalmazódott ugyanakkor, hogy a bérminimum emelkedése kapcsán nemcsak a bérarányok megtartásának nehézségével, hanem a munkavállalók motiváltságának a fenntartásával és a karrierutak újragondolásával is szembe kell nézniük a cégeknek. A munkaerő-közvetítői oldalról pedig azt hangoztatták, hogy a munkavállalók számára nem csak az a vonzó, ha egy vállalkozás a minimálbér fölötti fizetést kínál, hanem mérlegelési szemponttá vált a béren felül elérhető juttatások mértéke is.