Top 5 tipp: mi legyen a halloween tökökkel?

Ahogy véget ért az október végi mulatság, a legtöbben szembesülünk a kérdéssel, hogy mi legyen a kifaragott halloween tökökkel? A dekoráció szépen mutatott a bejáratnál, de néhány nap alatt megfonnyad, penészedni kezd, és már nem dísz, hanem hulladék. Kidobni kár, hiszen a tök rengeteg módon újrahasznosítható. Ráadásul még jót is tehetsz vele a kertnek, a madaraknak vagy akár a konyhádnak.

A halloween tök faragása jó móka, de néhány nap alatt szemétté válik

Top 5 tipp halloween tök újrahasznosításához

1. Komposztáld, és a természet hálás lesz érte

A legkézenfekvőbb megoldás, ha a tököt feldarabolva a komposztba teszed. Tele van tápanyaggal, amit a növényeid meghálálnak. Arra viszont ügyelj, hogy minden gyertyát, viaszt, festéket vagy matricát távolíts el belőle, mielőtt a komposztra kerül.

2. Adj belőle a madaraknak

A tök magjai igazi csemegének számítanak az őszi madárvendégek számára. A tök egyik feléből készíthetsz madáretetőt: szórd bele a magokat vagy egy kis eleséget, és tedd ki az ablakpárkányra vagy a kertbe. Egyszerű, természetes és hasznos.

3. Használd tovább őszi dekorációnak

Ha a tök még jó állapotban van, ne dobd ki azonnal! Egy kis kreativitással új életet adhatsz neki: díszítheted száraz virágokkal, levelekkel, és akár mécsestartóként is tovább szolgálhat az őszi időszakban.

4. Ültesd el a magokat, teremjen belőle új tök jövőre

A faragáskor félretett tökmagokból akár saját tököd is lehet jövő őszre. Mosd meg, szárítsd ki, majd tavaszig tárold száraz, hűvös helyen. Tavasszal elültetve hamar kihajt, és így a következő Halloweenre már a saját termésedből faraghatsz. A természet körforgásának szebb példája aligha van.

5. Nem minden állatnak való!

Sokan a használt tököket állatmenhelyeknek vagy gazdaságoknak adják tovább. A disznók, kecskék és más háziállatok kifejezetten szeretik a tököt. Érdemes körülnézni a közösségi oldalakon, mert egyre több helyen indul ilyen kezdeményezés, vagy ha ismersz gazdát, megkérdezni. A közösségi médiában gyakran felmerülő javaslat, hogy a halloween alkalmából kifaragott tököket és töklámpásokat vigyük ki a vadállatoknak táplálékul. A takarmánytök nem természetes része az erdőknek és mezőknek, a vadállattok egy szűk csoportja – például a mindenevő vaddisznó – elfogyasztja, de más állatfajok megbetegedhetnek tőle.

A kifaragott tökökben rendszerint gyertyamaradékok, egyéb műanyag- és fémrészecskék maradnak, emiatt sokkal szennyezettebb lesznek, mint hinnénk. Az ezeket elfogyasztó állatok elpusztulhatnak

– hívta fel a figyelmet a Magyar Állatvédelem.