Hét mesés vár a Zemplénben, amit mindenkinek látnia kell - videóval!
A sűrű erdők és vulkanikus hegyek között olyan várak bújnak meg, amelyek mesébe illő kilátással és gazdag múlttal várják a látogatókat. A Zemplén a természetjárók és történelemrajongók egyik kedvenc úti célja, nem véletlenül. Hoztuk a legjobb tippeket!
Ha szereti a középkori hangulatot, a panorámát és a legendákat, akkor ez a 7 zempléni vár kötelező pont a bakancslistáján.
A legszebb zempléni várak, ahol a történelem és a természet találkozik
- Füzér vára – Magyarország első magánvára a felhők felett
Füzér vára nemcsak a Zemplén egyik legnépszerűbb látnivalója, hanem történelmi különlegesség is: úgy tartják, hogy ez volt az első magánbirtokú kővár hazánkban. A 13. század elején épült vár egy vulkanikus hegy tetején trónol, és páratlan panorámát kínál az Országos Kéktúra útvonalán. A korhű szobák, a Tájház Porták és a Látogatóközpont mind segítenek belemerülni a középkor mindennapjaiba. Naplemente idején különösen lenyűgöző a kilátás.
2. Regéci vár – ahol II. Rákóczi Ferenc gyerekkora kezdődött
A Regéci vár a Zempléni-hegység közepén emelkedik, és különleges helyet foglal el a magyar történelemben: itt töltötte gyermekkorát II. Rákóczi Ferenc. A vár romjai ma is impozáns látványt nyújtanak, a kilátóból pedig az egyik legszebb zempléni panoráma tárul elénk. A kiállításokon megismerhetjük a vár történetét, valamint a Rákóczi család életét, a gyerekkori emlékeken keresztül a korabeli nevelési szokásokat is felfedezhetjük.
3. Sárospatak Rákóczi-vára – a reneszánsz ékköve
A sárospataki vár a magyar reneszánsz egyik legkiemelkedőbb alkotása, amelyet az 1530-as években kezdtek építeni. A híres Vörös-torony és a Rákóczi-kiállítás bemutatja a család történetét, a vár katonáinak életét, valamint I. Rákóczi György ágyúöntő műhelyét is. A vár ma is kulturális központ, ahol történelmi séták és rendezvények várják az érdeklődőket.
4. Boldogkő vára – tündérmesébe illő kilátás a Zemplénből
A Boldogkőváralján magasodó Boldogkő vára az egyik legfotogénebb vár Magyarországon – szinte lebeg a sziklák fölött. A várat az elmúlt években teljesen felújították, a Palotarészben zászló- és címerkiállítás, valamint kínzókamra és ólomkatona-gyűjtemény is helyet kapott. A legenda szerint tündérek lakták a várat, és nem nehéz elhinni, amikor a nap sugarai megcsillannak a bástyákon.
Sok lehetőség rejlik az elfeledett zempléni várakbanTokaj-Hegyalján és Zemplénben nemcsak azok a várak léteznek, amelyeket a közvélemény is ismer.
5. Rákóczi-vár, Szerencs – a legfiatalabb zempléni vár
A szerencsi Rákóczi-vár a 16. század végén épült, így a Zemplén legfiatalabb vára. A „Rákóczi Zsigmond és kora” című interaktív kiállítás életre kelti a múltat, bemutatva a Rákóczi család és a mezőváros történetét. Az épületben működik a Zempléni Múzeum is, amely nemzetközileg is elismert képeslapgyűjteményével különleges időutazást kínál a látogatóknak.
6. Szádvár – lenyűgöző panoráma és történelem az Aggteleki-karszt szívében
Szádvár Szögliget fölött magasodik, az Aggteleki Nemzeti Park területén. A középkori várrom, a kilátás és a természet közelsége minden látogatót elvarázsol. A középkori eredetű erőd lenyűgöző panorámát és különleges túraélményt kínál minden látogatónak.
7. Ónodi vár – a Sajó partjának hős védelmezője
A Bükk szélén, de még Zemplén vonzáskörében található az Ónodi vár, amely egykor a Sajó átkelőhelyét és a keleti utakat védte. A négy sarokbástyás erőd több száz év alatt többször cserélt gazdát, leégett, majd újraépült, de a helyreállítási munkáknak köszönhetően ma újra látogatható.
A délkeleti bástyában berendezett kiállítás bemutatja a vár történetét és a régészeti feltárás eredményeit. Ha az ónodi vásáron jár, mindenképpen ejtse útba a várat is!
A zempléni várak mindegyike más hangulatot áraszt: van, amelyik hősöket idéz, más a romantikát, megint más a legendákat élteti tovább. Ezek a várak garantáltan visszarepítenek néhány évszázaddal a múltba.
