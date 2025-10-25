Hét mesés vár a Zemplénben, amit mindenkinek látnia kell - videóval!

Ha szereti a középkori hangulatot, a panorámát és a legendákat, akkor ez a 7 zempléni vár kötelező pont a bakancslistáján.

A Zemplén várakban is gazdag

Forrás: Boldogkő vára

A legszebb zempléni várak, ahol a történelem és a természet találkozik

Füzér vára – Magyarország első magánvára a felhők felett

Füzér vára nemcsak a Zemplén egyik legnépszerűbb látnivalója, hanem történelmi különlegesség is: úgy tartják, hogy ez volt az első magánbirtokú kővár hazánkban. A 13. század elején épült vár egy vulkanikus hegy tetején trónol, és páratlan panorámát kínál az Országos Kéktúra útvonalán. A korhű szobák, a Tájház Porták és a Látogatóközpont mind segítenek belemerülni a középkor mindennapjaiba. Naplemente idején különösen lenyűgöző a kilátás.