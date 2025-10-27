100 másodperc alatt tökéletes körmök? Borsodba is érkezhet az új AI-manikűrgép, ami majdnem fullos – de van egy bökkenő!

A technológia és a szépségápolás határai egyre inkább összemosódnak. Miután az algoritmusok már verset írtak, zenét komponáltak és önvezető autókat irányítottak, szinte elkerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb a manikűr világába is betörjenek. Ezt a lépést tette meg az Umia, amelyet a világ első „mesterséges intelligencia által vezérelt manikűrgépeként” hirdetnek.

A hagyományos műkörömépítés egyelőre többet tud, mint Umia

Fotó: Karnok Csaba / Forrás: MW

Első ránézésre a gép inkább hasonlít egy futurisztikus kávéfőzőre, mint szépségápolási eszközre: egy elegáns, matt fehér doboz, amelyben egyetlen ujj fér el egyszerre. A gyártó szerint mindössze 100 másodperc alatt képes egy-egy körmöt megfesteni – akár egyszínűt, akár mintásat választunk.

A kérdés viszont adott: valóban mesterséges intelligencia ez, vagy csak egy látványos, high-tech nyomtató?

Így működik az Umia

A készüléket az egyik fejlesztő, Audrey Dong mutatta be a brit Independent újságírójának. Elmondása szerint az Umia kizárólag a lakkozás folyamatát végzi – a reszelés, formázás, kutikulaápolás továbbra is az emberi szakértelemre marad.