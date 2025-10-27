október 27., hétfő

100 másodperc alatt tökéletes körmök? Borsodba is érkezhet az új AI-manikűrgép, ami majdnem fullos – de van egy bökkenő!

A mesterséges intelligencia már könyvet ír, képet fest és autót vezet – most pedig a szépségiparban is megjelent. Az Umia nevű innováció a világ első AI-alapú manikűrgépe, amely 100 másodperc alatt ígér tökéletes körmöket. De vajon tényleg forradalmasítja a manikűrt, vagy csak egy látványos kütyü marad?

Bahor-Juhász Ágnes
Umia hatékonyan dolgozik, egyelőre azonban nem tökéletes

Forrás: Independent

A technológia és a szépségápolás határai egyre inkább összemosódnak. Miután az algoritmusok már verset írtak, zenét komponáltak és önvezető autókat irányítottak, szinte elkerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb a manikűr világába is betörjenek. Ezt a lépést tette meg az Umia, amelyet a világ első „mesterséges intelligencia által vezérelt manikűrgépeként” hirdetnek.

umia
A hagyományos műkörömépítés egyelőre többet tud, mint Umia 
Fotó: Karnok Csaba / Forrás: MW

Első ránézésre a gép inkább hasonlít egy futurisztikus kávéfőzőre, mint szépségápolási eszközre: egy elegáns, matt fehér doboz, amelyben egyetlen ujj fér el egyszerre. A gyártó szerint mindössze 100 másodperc alatt képes egy-egy körmöt megfesteni – akár egyszínűt, akár mintásat választunk.

A kérdés viszont adott: valóban mesterséges intelligencia ez, vagy csak egy látványos, high-tech nyomtató?

Így működik az Umia

A készüléket az egyik fejlesztő, Audrey Dong mutatta be a brit Independent újságírójának. Elmondása szerint az Umia kizárólag a lakkozás folyamatát végzi – a reszelés, formázás, kutikulaápolás továbbra is az emberi szakértelemre marad.

„Ez egy zselés manikűr” – mondta Dong. 

Az ujjadat a gép kamerája beolvassa, hogy felismerje a köröm alakját, méretét és görbületét – ezt nevezzük köröm DNS-nek. Ezután három rétegben viszi fel a lakkot: alapozót, színt és fedőt, mindezt automatikusan megköti, így mire kiveszed a kezed, már fényes és száraz a körmöd.

A teszt során valóban gyors és látványos volt a folyamat. A gép finoman permetezte a lakkot, miközben az UV-fény megszilárdította a zselét. Egy teljes kéz elkészítése alig 20 percet vett igénybe

Az eredmény? Fényes, egyenletes, bár nem hibátlan. A bonyolult minták néha elmosódtak, a lakk néhol túlszaladt a köröm szélén, de összességében a végeredmény meglepően professzionálisnak hatott – különösen egy géptől.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mitől „intelligens” ez a gép?

A cég társalapítója, Modi Liu szerint az Umia nem „beszélő” mesterséges intelligencia, mint a ChatGPT, hanem konvolúciós neurális hálózatot (CNN) használ. A rendszer több mint 120 000 körömadatpontra épül, amelyekből megtanulta felismerni 

  • a körömformákat, 
  • a kutikulát és 
  • a bőrfelületet. 

Ez a technológia biztosítja, hogy a festés pontosan illeszkedjen a köröm kontúrjához, és minden alkalommal egyre jobb legyen. Az Umia minden használat után adatokat gyűjt, elemzi a pontosságot, és önfejlesztő módon optimalizálja a működését. 

A jövőben a gyártó egy mobilalkalmazással is bővíti a szolgáltatást, amely megerősítéses tanulással (reinforcement learning) személyre szabott mintákat ajánl majd – vagyis a gép idővel megtanulja, milyen stílusok, színek és formák tetszenek a felhasználónak.

umia
A profi körmöst nem helyettesíti egyelőre a modern vívmány, de gyors megoldásnak tökéletes 
Forrás: MW

A manikűr jövője a kávézóban?

Az Umia fejlesztői nem a körmös szalonokat célozzák. Liu szerint a jövőben a gép helyet kaphat fodrászüzletekben, kávézókban, gyógyfürdőkben vagy akár repülőtereken, ahol a vendégek 20 perc alatt gyorsan újjá varázsolhatják a kezüket, miközben várakoznak.

A gép ára várhatóan jóval kedvezőbb lesz egy hagyományos manikűrnél – a becslések szerint nagyjából feleannyiba kerül majd, mint egy szalonban végzett kezelés.

De mit gondol erről egy profi körmös Borsodban?

- Végigfutottam a cikket. Ha jól értem, ez csak egy “lakkozógép”, ami nem manikűröz, nem formáz és nem épít. Lehet, hogy érzékeli a körmök hosszát, formáját, de manikűrözni vagy korrekciózni nem tud. Arról nem is beszélve, hogy még ha gél lakkot is használ, aligha lesz olyan tartós, mint egy szakember által előkészített köröm – mondta el kérdésünkre Kiss Nikolett, aki egy borsodi kisvárosban dolgozik műkörmösként.

Annak a vendégnek, akinek eleve gyenge, töredező körmei vannak, vagy esetleg letört az egyik körme, a gép nem fog tudni újat építeni. Ezekhez mind szakember kell, aki a megfelelő tudással, a vendég kikérdezése és igényei alapján készíti el számára az ideális körmöket. Így én körmösként nem félek, hogy ez a gép elvenné a munkámat. Ez inkább azoknak jó, akiknek hirtelen kell egy alkalomra valami, vagy megelégszenek egy egyszerű lakkozással, ha eleve szép a kezük. 

De egy dolgos kézből ez a gép nem fog tudni szépet varázsolni, egy jó körmös viszont igen - tette hozzá magabiztosan a szakember. 

Az Umia lenyűgöző technológiai újítás, ami egy gyors, kényelmes és vegyszerbiztos alternatívát kínál azoknak, akik időhiányban szenvednek. Mégis, a szakemberek szerint a manikűr több mint puszta lakkozás: a személyre szabott gondoskodás, precizitás és emberi kapcsolat pótolhatatlan. 

A mesterséges intelligencia tehát egyelőre nem helyettesíti, inkább kiegészíti a szépségipart – és megmutatja, hogyan formálhatja a jövőben az életünk legapróbb részleteit is.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

