Miskolcon nyit új éttermet a tévéből ismert séf! Ezt nem csak a helyiek fogják imádni

Ferencz Szabolcs klasszikus zenét tanult, mégis a gasztronómiában találta meg önmagát. Budapesten tanulta ki a szakácsmesterséget, de a szerelem végül Miskolcra hívta, ahol ma már közel két éve a saját útját járja. A Séfek séfe című műsorból az egész ország megismerhette, most pedig a Kisavason új fejezetet nyit saját bisztrójával.

Hamarosan ezen a helyen nyílik meg a Séfek séfe egykori versenyzőjének az új bisztrója

A Séfek séfe csak viccnek indult, és a Mr. Wrap lett a vége

A Séfek Séfe nevezés eleinte tényleg csak viccnek indult

– mesélte Szabolcs.

A barátaimmal bográcsoztunk, és mondták, hogy miért nem próbálom meg. Beadtam a jelentkezést, és mivé nőtte ki magát!

De az útja jóval korábban kezdődött.

A Lokalistában tanultam meg mindent, amit csak lehetett. Ott szerettem meg igazán a szakmát, nagyjából tíz éve. Akkoriban kezdett megmozdulni a miskolci gasztronómia – a Végállomás, a Dűlő, a Lokalista – az egy erős időszak volt.

Szabolcs Tiszafüreden saját bisztrót nyitott, majd szezonokat töltött Ausztriában is szakácsként. Végül a szíve visszahúzta Miskolcra.

Amikor visszajöttem, már nem akartam másnak dolgozni. Úgy éreztem, eljött az ideje, hogy a saját elképzeléseimet valósítsam meg. Kerestem egy kis helyet, és amikor megláttam a Szent Annánál a lehetőséget, azonnal lecsaptam rá.

Így született meg a Mr. Wrap Streetfood, amit teljesen egyedül vitt.

A vendégek mondták, hogy jó lenne egy hely, ahová be is lehet ülni, ahol van egy kicsit több dolog az étlapon. Karácsony környékén már sültestálakat követeltek rajtam

– mesélte, hogyan jött a továbblépés ötlete. A Mr. Wrap pillanatok alatt lett az egyik legnépszerűbb streetfood hely Miskolcon. A Google-értékelések szerint itt készül Miskolc legjobb sült krumplija.

A vendégek szerint Miskolc legjobb sült krumpliját Ferencz Szabolcs készíti

A Kisavas közel áll a szívéhez

Most pedig új fejezetet nyit, még közelebb a város szívéhez, a Kisavason. Amikor nyáron megtudta, hogy a régi Sing Sing kiadóvá vált, nem is gondolkodott sokat.

Nagyon örülök, hogy a kisavasi részen nyithatok éttermet. Jóban vagyok a Kvaterkásokkal, ki is szoktam települni hozzájuk. Ez a környék inspiráló, közvetlen, igazi közösségi tér.

Az új hely neve Mr. Wrap and More lesz, ami pontosan kifejezi, hogy többről van szó, mint streetfoodról.

Lesz wrap is, de ez már egy minőségi bisztró lesz: előételekkel, levesekkel, főételekkel, desszertekkel, házi pékárukkal. Lesz pizza és napi menü is. Szeretném, ha mindenki megtalálná a saját kedvencét.

Csillagok helyett a vendégek dicsérete a cél

A nyitás november közepén várható.

Olyan helyet szeretnék, ahol senki nem nézi, miben jön be. A lényeg, hogy jól érezze magát, és egyen egy jót – olyat, mintha otthon lenne. Csak épp olyan köntösben, ami engem tükröz.

És milyen az, ami őt tükrözi?

A letisztult egyszerűség. Nem szeretem túlbonyolítani az ételeket. Minden fogásra szeretném rátenni a kézjegyem. Ha az emberek beszélnek majd arról, hogy van egy nagyon jó hely Miskolcon, nekem az lesz a legnagyobb elismerés.

Séf a DJ-pult mögött

A főzés mellett van egy másik szenvedélye is: a zene.

A hobbim a DJ-zés, a Kvaterkán is találkozhattak már velem a lemezjátszók mögött.

Azt mondja, a zenében ugyanazt szereti, mint a főzésben: az energiát, a ritmust és az örömöt, amit másoknak adhat.