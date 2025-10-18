1 órája
A Sajó-parti mesefaluban megtudtuk, mi a világverő lángos titka, amiből sosem elég - fotókkal, videóval
Bár ez a szombat munkanap volt, mégis beragyogta néhány esemény. Ilyen volt a Sajóecsegi vásár, ahol csodálatos őszi napsütésben, mosolygós árusok és mennyei illatok fogadták a nézelődőket, vásárlókat.
A szombati munkanap ellenére is tömegeket vonzott Sajóecseg
Fotó: TAKACS JOCI
A hangulat – ahogyan Sajóecsegen mindig – ezen a napfényes októberi napon is remek volt. A Sajóecsegi vásár színes forgatagában mindenki megtalálta a kedvencét, a házi sütiktől a friss sajtokon és a kézműves termékeken, virágokon át egészen a híres Szepi-lángosig.
A Sajóecsegi vásár több, mint egy vásár
A szombati munkanap miatt ezúttal délután várták a látogatókat a Sajó-parti faluban, ahol a vásár nemcsak az ízekről és portékákról szól. A gyerekek lovagolhattak, a játszótér zsúfolásig megtelt, a felnőttek pedig kóstolhattak, beszélgethettek és élvezhették a mesés őszi időt. A kézművesek és termelők portékáitól roskadoztak az asztalok: házi sütemények, sajtok, kemencében aszalt gyümölcsök, savanyúságok, mézek és lekvárok is sorakoztak az asztalokon. A közelgő halottak napjára temetői díszeket is kínáltak a helyi alkotók. A Bíbor Torta- és Sütiműhely standjánál Edit házi süteményei csábították az édes ízek kedvelőit, de a kulináris élvezeteket fokozta a faszénen sült kürtőskalács, vagy éppen a lángos.
A lángos elfogyott!
A Szepi lángost meg szerettük volna kóstolni, csak épp elfogyott.
Pedig közel negyven kiló lisztből dagasztottam
– mesélte Szepesiné, vagyis a „mamma”. Ha már ott jártunk, ha lángost nem is ettünk, megkérdeztük, mi a legfinomabb lángos titka.
A legfinomabb lángos titka a családi recept, amely hosszú évek óta a családunk birtokában van. A másik fontos dolog pedig a kézimunka. Mi csak kézzel dagasztott lángost árulunk. Ettől ilyen finom és ízletes, és tényleg nagyon szeretik az emberek
– mesélte a mamma, aki bizony a titkos receptet sajnos nem osztotta meg velünk, de a régió vásáraiban bárki megkóstolhatja a híres Szepi lángost.
A sajóecsegi vásárban jártunkFotók: Takács József
Ahol minden a tökmagról szól
A boldvai önkormányzat standjánál tökmagos finomságok sorakoztak. A kóstolás után sokan vásároltak natúr vagy fűszeres tökmagot. De a standon sorakoztak a tökmagolajak, tökmagliszt és gyógynövényszárítmányok is.
Nagyon népszerűek a tökmagos termékeink, mert nemcsak az egészségre vannak jó hatással, hanem nagyon finomak is, mi magunk is szeretjük őket
– mondta Beszterczi Kitti, a boldvai önkormányzat munkatársa. Hozzátette, hogy legújabb termékük a fokhagyma tökmag- vagy napraforgóolajban.
Nagyot álmodtak, nagy siker lett
A vásár ötletgazdája a Sajóecsegért Egyesület, amely az önkormányzattal közösen álmodta meg a rendezvényt.
A Sajóecsegért Egyesület álmodott egy nagyot, amikor ezt a vásárt kitalálta, és közösen az önkormányzattal meg is valósítottuk
– nyilatkozta Száraz Levente, Sajóecseg polgármestere.
Következő alkalommal az adventi vásár várja majd a helyieket és a környékbelieket Sajóecsegen, és ha sietünk, az élmények mellé finom lángost is kaphatunk.
