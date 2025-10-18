A Sajó-parti mesefaluban megtudtuk, mi a világverő lángos titka, amiből sosem elég - fotókkal, videóval

A hangulat – ahogyan Sajóecsegen mindig – ezen a napfényes októberi napon is remek volt. A Sajóecsegi vásár színes forgatagában mindenki megtalálta a kedvencét, a házi sütiktől a friss sajtokon és a kézműves termékeken, virágokon át egészen a híres Szepi-lángosig.

A Sajóecsegi vásáron minden kapható, mi szemnek és szájnak ingere

Fotó: TAKACS JOCI

A Sajóecsegi vásár több, mint egy vásár

A szombati munkanap miatt ezúttal délután várták a látogatókat a Sajó-parti faluban, ahol a vásár nemcsak az ízekről és portékákról szól. A gyerekek lovagolhattak, a játszótér zsúfolásig megtelt, a felnőttek pedig kóstolhattak, beszélgethettek és élvezhették a mesés őszi időt. A kézművesek és termelők portékáitól roskadoztak az asztalok: házi sütemények, sajtok, kemencében aszalt gyümölcsök, savanyúságok, mézek és lekvárok is sorakoztak az asztalokon. A közelgő halottak napjára temetői díszeket is kínáltak a helyi alkotók. A Bíbor Torta- és Sütiműhely standjánál Edit házi süteményei csábították az édes ízek kedvelőit, de a kulináris élvezeteket fokozta a faszénen sült kürtőskalács, vagy éppen a lángos.

A lángos elfogyott!

A Szepi lángost meg szerettük volna kóstolni, csak épp elfogyott.

Pedig közel negyven kiló lisztből dagasztottam

– mesélte Szepesiné, vagyis a „mamma”. Ha már ott jártunk, ha lángost nem is ettünk, megkérdeztük, mi a legfinomabb lángos titka.

A legfinomabb lángos titka a családi recept, amely hosszú évek óta a családunk birtokában van. A másik fontos dolog pedig a kézimunka. Mi csak kézzel dagasztott lángost árulunk. Ettől ilyen finom és ízletes, és tényleg nagyon szeretik az emberek

– mesélte a mamma, aki bizony a titkos receptet sajnos nem osztotta meg velünk, de a régió vásáraiban bárki megkóstolhatja a híres Szepi lángost.