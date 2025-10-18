október 18., szombat

Lukács névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

56 perce

A Sajó-parti mesefaluban megtudtuk, mi a világverő lángos titka, amiből sosem elég - fotókkal, videóval

Címkék#sütemény#önkormányzat#boon video#kürtőskalács#sajóecsegi vásár#lángos titok#stand

Bár ez a szombat munkanap volt, mégis beragyogta néhány esemény. Ilyen volt a Sajóecsegi vásár, ahol csodálatos őszi napsütésben, mosolygós árusok és mennyei illatok fogadták a nézelődőket, vásárlókat.

Gárdonyi Edina
A Sajó-parti mesefaluban megtudtuk, mi a világverő lángos titka, amiből sosem elég - fotókkal, videóval

A szombati munkanap ellenére is tömegeket vonzott Sajóecseg

Fotó: TAKACS JOCI

A hangulat – ahogyan Sajóecsegen mindig – ezen a napfényes októberi napon is remek volt. A Sajóecsegi vásár színes forgatagában mindenki megtalálta a kedvencét, a házi sütiktől a friss sajtokon és a kézműves termékeken, virágokon át egészen a híres Szepi-lángosig.

sajóecsegi vásár
A Sajóecsegi vásáron minden kapható, mi szemnek és szájnak ingere
Fotó: TAKACS JOCI

A Sajóecsegi vásár több, mint egy vásár

A szombati munkanap miatt ezúttal délután várták a látogatókat a Sajó-parti faluban, ahol a vásár nemcsak az ízekről és portékákról szól. A gyerekek lovagolhattak, a játszótér zsúfolásig megtelt, a felnőttek pedig kóstolhattak, beszélgethettek és élvezhették a mesés őszi időt. A kézművesek és termelők portékáitól roskadoztak az asztalok: házi sütemények, sajtok, kemencében aszalt gyümölcsök, savanyúságok, mézek és lekvárok is sorakoztak az asztalokon. A közelgő halottak napjára temetői díszeket is kínáltak a helyi alkotók. A Bíbor Torta- és Sütiműhely standjánál Edit házi süteményei csábították az édes ízek kedvelőit, de a kulináris élvezeteket fokozta a faszénen sült kürtőskalács, vagy éppen a lángos.

A lángos elfogyott!

A Szepi lángost meg szerettük volna kóstolni, csak épp elfogyott.

Pedig közel negyven kiló lisztből dagasztottam

 – mesélte Szepesiné, vagyis a „mamma”. Ha már ott jártunk, ha lángost nem is ettünk, megkérdeztük, mi a legfinomabb lángos titka.

A legfinomabb lángos titka a családi recept, amely hosszú évek óta a családunk birtokában van. A másik fontos dolog pedig a kézimunka. Mi csak kézzel dagasztott lángost árulunk. Ettől ilyen finom és ízletes, és tényleg nagyon szeretik az emberek

 – mesélte a mamma, aki bizony a titkos receptet sajnos nem osztotta meg velünk, de a régió vásáraiban bárki megkóstolhatja a híres Szepi lángost.

A sajóecsegi vásárban jártunk

Fotók: Takács József

Ahol minden a tökmagról szól

A boldvai önkormányzat standjánál tökmagos finomságok sorakoztak. A kóstolás után sokan vásároltak natúr vagy fűszeres tökmagot. De a standon sorakoztak a tökmagolajak, tökmagliszt és gyógynövényszárítmányok is.

Nagyon népszerűek a tökmagos termékeink, mert nemcsak az egészségre vannak jó hatással, hanem nagyon finomak is, mi magunk is szeretjük őket

 – mondta Beszterczi Kitti, a boldvai önkormányzat munkatársa. Hozzátette, hogy legújabb termékük a fokhagyma tökmag- vagy napraforgóolajban.

Nagyot álmodtak, nagy siker lett

A vásár ötletgazdája a Sajóecsegért Egyesület, amely az önkormányzattal közösen álmodta meg a rendezvényt.

A Sajóecsegért Egyesület álmodott egy nagyot, amikor ezt a vásárt kitalálta, és közösen az önkormányzattal meg is valósítottuk

 – nyilatkozta Száraz Levente, Sajóecseg polgármestere.

Következő alkalommal az adventi vásár várja majd a helyieket és a környékbelieket Sajóecsegen, és ha sietünk, az élmények mellé finom lángost is kaphatunk.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu