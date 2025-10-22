2 órája
Akkora hal került elő a Tisza borsodi szakaszán, hogy már-már sziget kategória! Fotón a brutál rekord!
Rekord pontyot fogtak a Tisza folyóból.
Forrás: Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége/Facebook
Barati Béla a Tisza folyó tiszadorogmai szakaszán 30,10 kilogramm súlyú tőpontyot fogott – számolt be a Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége a Facebook oldalán.
Végtelen boldog vagyok, hogy szeretett horgász vizem, hajnalban megajándékozott, életem eddigi legnagyobb tőpontyával.
35 éve horgászom ezt a szakaszt, nem mondom hogy elkapkodta, de így a jó, kicsiket lépve, így érzem, hogy mekkora érték, és mennyi kitartás kell egy ekkora halhoz.
Köszönöm Tisza folyó.
– írta a posztjához a horgász, aki a rekord pontyot fogta ki.
A nagy fogáshoz számos gratuláció érkezett. „Ömlenek az üzenetek, telefonok, gratulációk. Köszönöm mindenkinek” – fogalmazott a férfi.
