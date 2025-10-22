Akkora hal került elő a Tisza borsodi szakaszán, hogy már-már sziget kategória! Fotón a brutál rekord!

Barati Béla a Tisza folyó tiszadorogmai szakaszán 30,10 kilogramm súlyú tőpontyot fogott – számolt be a Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége a Facebook oldalán.

Íme a rekord ponty | Forrás: Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége/Facebook

Végtelen boldog vagyok, hogy szeretett horgász vizem, hajnalban megajándékozott, életem eddigi legnagyobb tőpontyával. 35 éve horgászom ezt a szakaszt, nem mondom hogy elkapkodta, de így a jó, kicsiket lépve, így érzem, hogy mekkora érték, és mennyi kitartás kell egy ekkora halhoz. Köszönöm Tisza folyó.

– írta a posztjához a horgász, aki a rekord pontyot fogta ki.

A nagy fogáshoz számos gratuláció érkezett. „Ömlenek az üzenetek, telefonok, gratulációk. Köszönöm mindenkinek” – fogalmazott a férfi.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hasonló híreket olvashat a boon.hu-n: