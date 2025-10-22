október 22., szerda

Előd névnap

Nagy fogás

2 órája

Akkora hal került elő a Tisza borsodi szakaszán, hogy már-már sziget kategória! Fotón a brutál rekord!

Rekord pontyot fogtak a Tisza folyóból.

Forrás: Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége/Facebook

Barati Béla a Tisza folyó tiszadorogmai szakaszán 30,10 kilogramm súlyú tőpontyot fogott – számolt be a Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége a Facebook oldalán.

Rekord pontyot fogtak a Tiszából.
Íme a rekord ponty | Forrás: Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége/Facebook

Végtelen boldog vagyok, hogy szeretett horgász vizem, hajnalban megajándékozott, életem eddigi legnagyobb tőpontyával.

35 éve horgászom ezt a szakaszt, nem mondom hogy elkapkodta, de így a jó, kicsiket lépve, így érzem, hogy mekkora érték, és mennyi kitartás kell egy ekkora halhoz.

Köszönöm Tisza folyó.

– írta a posztjához a horgász, aki a rekord pontyot fogta ki.

A nagy fogáshoz számos gratuláció érkezett. „Ömlenek az üzenetek, telefonok, gratulációk. Köszönöm mindenkinek” – fogalmazott a férfi.

