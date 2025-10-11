43 perce
Regéc vára: fontos figyelmeztetés a túrázóknak
Regéc vára a Zempléni-hegység egyik legszebb kirándulóhelye, de van egy apró részlet, amit érdemes tudni, mielőtt útnak indulunk. A várhoz vezető úton található sorompó csak a nyitvatartási időben van nyitva, zárás után már nem lehet áthajtani rajta.
A látogatók figyelmét ezért felhívják arra, hogy autóikat ne hagyják a felső parkolóban a nyitvatartási idő lejárta után, mert onnan este már nem tudnak visszajutni. A szabály a természet és az autósok védelmét is szolgálja.
Regéc váráról röviden
A Regéc vára a Zempléni-hegység szívében, mintegy 600 méter magasan áll. A középkori erődítmény a 13. században épült, és a Rákóczi-család történetének fontos helyszíne volt.
Az elmúlt években komoly fejlesztéseket hajtottak végre: felújították az öregtornyot, helyreállították a palotaszárnyat, és új interaktív kiállításokat alakítottak ki.
A várhoz felvezető út részben aszfaltozott, és több parkolóval rendelkezik. Az utolsó, legfelső szakaszt azonban sorompó zárja, amely a látogatási időhöz igazodik.
A Regéci vár nyitvatartása és belépődíjak
A Regéci vár 2025-ben minden nap 9:00 és 17:00 között látogatható.
Az utolsó csoport fél órával zárás előtt indul, ekkor még a sorompó is nyitva van.
A Regéc várához vezető úton található felső parkoló csak a nyitvatartási időben közelíthető meg.
A sorompó automatikusan lezár a vár zárásakor, és utána nincs lehetőség az áthaladásra.
Ez a rendszer:
- megakadályozza az éjszakai autóforgalmat a természetvédelmi területen,
- védi az útburkolatot a károsodástól,
- és biztonságosabbá teszi a hegyi szakaszt a látogatók számára.
Fontos: Aki a zárás után érkezik vissza, annak az autója a felső parkolóban maradhat, amíg másnap reggel újra meg nem nyitják az utat.
Túratippek és alternatív megoldások
Alsó parkoló: a legbiztonságosabb, innen kb. 1,5–2 km gyalog vezet fel az út a várhoz.
Középső parkolók: kisebb férőhelyekkel rendelkeznek, de könnyebben elérhetők gyalogosan.
Túraidő: a fel- és lejutás, valamint a várnézés együtt kb. 1,5–2 órát vesz igénybe.
Időzítés: érdemes legkésőbb délután 15:00 előtt elindulni, hogy kényelmesen visszaérj a zárás előtt.
Kényelmi tipp: kényelmes cipő, víz és időjárásnak megfelelő ruházat ajánlott.
Fontos tanácsok a látogatóknak
Mindig ellenőrizd a vár hivatalos honlapját indulás előtt.
A vár üzemeltetői nem vállalnak felelősséget a sorompón túl rekedt autókért.
Az úton korlátozott a mobilhálózat, ezért tervezd meg előre a visszaindulást.
Esős időben vagy hó esetén a várhoz vezető út időszakosan lezárható.
A biztonság kedvéért használd a kijelölt parkolókat, és ne hagyd autódat zárás után a felső szinten.
Egy Zemplén túra nem lehet teljes a Regéc várának meglátogatása nélkül, ahol történelem és természet találkozik.
