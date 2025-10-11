Regéc vára: fontos figyelmeztetés a túrázóknak

A látogatók figyelmét ezért felhívják arra, hogy autóikat ne hagyják a felső parkolóban a nyitvatartási idő lejárta után, mert onnan este már nem tudnak visszajutni. A szabály a természet és az autósok védelmét is szolgálja.

Regéc vára a Zemplénben

Regéc váráról röviden

A Regéc vára a Zempléni-hegység szívében, mintegy 600 méter magasan áll. A középkori erődítmény a 13. században épült, és a Rákóczi-család történetének fontos helyszíne volt.

Az elmúlt években komoly fejlesztéseket hajtottak végre: felújították az öregtornyot, helyreállították a palotaszárnyat, és új interaktív kiállításokat alakítottak ki.

A várhoz felvezető út részben aszfaltozott, és több parkolóval rendelkezik. Az utolsó, legfelső szakaszt azonban sorompó zárja, amely a látogatási időhöz igazodik.

A Regéci vár nyitvatartása és belépődíjak

A Regéci vár 2025-ben minden nap 9:00 és 17:00 között látogatható.

Az utolsó csoport fél órával zárás előtt indul, ekkor még a sorompó is nyitva van.

A Regéc várához vezető úton található felső parkoló csak a nyitvatartási időben közelíthető meg.

A sorompó automatikusan lezár a vár zárásakor, és utána nincs lehetőség az áthaladásra.

Ez a rendszer:

megakadályozza az éjszakai autóforgalmat a természetvédelmi területen,

védi az útburkolatot a károsodástól,

és biztonságosabbá teszi a hegyi szakaszt a látogatók számára.

Fontos: Aki a zárás után érkezik vissza, annak az autója a felső parkolóban maradhat, amíg másnap reggel újra meg nem nyitják az utat.

Túratippek és alternatív megoldások

Alsó parkoló: a legbiztonságosabb, innen kb. 1,5–2 km gyalog vezet fel az út a várhoz.

Középső parkolók: kisebb férőhelyekkel rendelkeznek, de könnyebben elérhetők gyalogosan.

Túraidő: a fel- és lejutás, valamint a várnézés együtt kb. 1,5–2 órát vesz igénybe.

Időzítés: érdemes legkésőbb délután 15:00 előtt elindulni, hogy kényelmesen visszaérj a zárás előtt.

Kényelmi tipp: kényelmes cipő, víz és időjárásnak megfelelő ruházat ajánlott.

Fontos tanácsok a látogatóknak

Mindig ellenőrizd a vár hivatalos honlapját indulás előtt.

A vár üzemeltetői nem vállalnak felelősséget a sorompón túl rekedt autókért.