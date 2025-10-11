október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetés érheti

52 perce

Regéc vára: fontos figyelmeztetés a túrázóknak

Címkék#regéci vár#parkolás#Regéc

Regéc vára a Zempléni-hegység egyik legszebb kirándulóhelye, de van egy apró részlet, amit érdemes tudni, mielőtt útnak indulunk. A várhoz vezető úton található sorompó csak a nyitvatartási időben van nyitva, zárás után már nem lehet áthajtani rajta.

Boon.hu
Regéc vára: fontos figyelmeztetés a túrázóknak

A látogatók figyelmét ezért felhívják arra, hogy autóikat ne hagyják a felső parkolóban a nyitvatartási idő lejárta után, mert onnan este már nem tudnak visszajutni. A szabály a természet és az autósok védelmét is szolgálja.

„Panoráma Regéc várából”
Regéc vára a Zemplénben

Regéc váráról röviden

A Regéc vára a Zempléni-hegység szívében, mintegy 600 méter magasan áll. A középkori erődítmény a 13. században épült, és a Rákóczi-család történetének fontos helyszíne volt.
Az elmúlt években komoly fejlesztéseket hajtottak végre: felújították az öregtornyot, helyreállították a palotaszárnyat, és új interaktív kiállításokat alakítottak ki.
A várhoz felvezető út részben aszfaltozott, és több parkolóval rendelkezik. Az utolsó, legfelső szakaszt azonban sorompó zárja, amely a látogatási időhöz igazodik.

A Regéci vár nyitvatartása és belépődíjak

A Regéci vár 2025-ben minden nap 9:00 és 17:00 között látogatható.
Az utolsó csoport fél órával zárás előtt indul, ekkor még a sorompó is nyitva van.

A Regéc várához vezető úton található felső parkoló csak a nyitvatartási időben közelíthető meg.
A sorompó automatikusan lezár a vár zárásakor, és utána nincs lehetőség az áthaladásra.

Ez a rendszer:

  • megakadályozza az éjszakai autóforgalmat a természetvédelmi területen,
  • védi az útburkolatot a károsodástól,
  • és biztonságosabbá teszi a hegyi szakaszt a látogatók számára.
 

Fontos: Aki a zárás után érkezik vissza, annak az autója a felső parkolóban maradhat, amíg másnap reggel újra meg nem nyitják az utat.

Túratippek és alternatív megoldások

Alsó parkoló: a legbiztonságosabb, innen kb. 1,5–2 km gyalog vezet fel az út a várhoz.

Középső parkolók: kisebb férőhelyekkel rendelkeznek, de könnyebben elérhetők gyalogosan.

Túraidő: a fel- és lejutás, valamint a várnézés együtt kb. 1,5–2 órát vesz igénybe.

Időzítés: érdemes legkésőbb délután 15:00 előtt elindulni, hogy kényelmesen visszaérj a zárás előtt.

Kényelmi tipp: kényelmes cipő, víz és időjárásnak megfelelő ruházat ajánlott.

Fontos tanácsok a látogatóknak

Mindig ellenőrizd a vár hivatalos honlapját indulás előtt.

A vár üzemeltetői nem vállalnak felelősséget a sorompón túl rekedt autókért.

Az úton korlátozott a mobilhálózat, ezért tervezd meg előre a visszaindulást.

Esős időben vagy hó esetén a várhoz vezető út időszakosan lezárható.

A biztonság kedvéért használd a kijelölt parkolókat, és ne hagyd autódat zárás után a felső szinten.

Egy Zemplén túra nem lehet teljes a Regéc várának meglátogatása nélkül, ahol történelem és természet találkozik.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu