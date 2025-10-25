Top 5 gyors, olcsó és finom fogás maradékból

Napjainkban, amikor egyre többen figyelünk a spórolásra és a pazarlás csökkentésére, érdemes elővenni nagyanyáink régi, bevált ötleteit. A maradékmentő ételek nemcsak a pénztárcát, hanem a környezetet is kímélik, ráadásul sokszor finomabbak, mint az „eredeti” fogás. Az alábbi öt olcsó étel bizonyítja, hogy egy kis leleménnyel a tegnapi vacsora maradéka is újra a család kedvence lehet.

Előző napi krumplipürésből készíthetünk pillanatok alatt olcsó ételt, például tócsnit

Forrás: Shutterstock

Top 5 olcsó étel, ami eltünteti a maradékot

1. Krumplipüréből tócsni vagy krumplis pogácsa

A hideg, kicsit szikkadt krumplipüré ne a kuka, hanem a serpenyő felé tartson. Kevés liszt, tojás, só, bors és egy csipet fűszer: máris kész az alap a ropogós tócsnihoz. Kanalazzuk a masszát forró olajba, és pár perc múlva aranybarnán sült, illatos lepényeket kapunk, amiket friss tejföllel vagy fokhagymás mártogatóval is kínálhatunk. Ha sütőben sütnénk inkább, formázzunk belőle kis pogácsákat, szórjunk rá sajtot, és süssük aranyszínűre. Senki nem fogja megmondani, hogy maradékból készült.

2. Szikkadt kenyérből sós kenyérpuding vagy rakott kenyér

A kenyérfelfújt nemcsak édesen, hanem sósan is igazi csodafegyver. A maradék kenyérkockákat keverjük össze tojással, tejjel, egy kis reszelt sajttal és hagymával, majd tepsiben süssük meg. Ha van otthon egy kevés sonka, kolbász vagy zöldség, nyugodtan rétegezzük bele, így egy tartalmas, meleg vacsorát kapunk fillérekből. Egy kis oregánóval vagy fokhagymás vajjal ízesítve még az olasz konyhát is megidézhetjük vele.

Ha pedig édeset enne, olvassa el alábbi cikkünket is.