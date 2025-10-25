1 órája
Top 5 gyors, olcsó és finom fogás maradékból
Régen a háziasszonyok konyhájában semmi nem ment veszendőbe. Az előző napi krumplipüré, a szikkadt kenyér vagy a hideg rizs másnap új ételként született újjá. Nem volt ételmaradék, csak új lehetőség. Elhoztuk a legfinomabb olcsó ételeket, amikkel nemcsak spórolunk, hanem maradékmentes lesz a konyhánk.
Napjainkban, amikor egyre többen figyelünk a spórolásra és a pazarlás csökkentésére, érdemes elővenni nagyanyáink régi, bevált ötleteit. A maradékmentő ételek nemcsak a pénztárcát, hanem a környezetet is kímélik, ráadásul sokszor finomabbak, mint az „eredeti” fogás. Az alábbi öt olcsó étel bizonyítja, hogy egy kis leleménnyel a tegnapi vacsora maradéka is újra a család kedvence lehet.
Top 5 olcsó étel, ami eltünteti a maradékot
1. Krumplipüréből tócsni vagy krumplis pogácsa
A hideg, kicsit szikkadt krumplipüré ne a kuka, hanem a serpenyő felé tartson. Kevés liszt, tojás, só, bors és egy csipet fűszer: máris kész az alap a ropogós tócsnihoz. Kanalazzuk a masszát forró olajba, és pár perc múlva aranybarnán sült, illatos lepényeket kapunk, amiket friss tejföllel vagy fokhagymás mártogatóval is kínálhatunk. Ha sütőben sütnénk inkább, formázzunk belőle kis pogácsákat, szórjunk rá sajtot, és süssük aranyszínűre. Senki nem fogja megmondani, hogy maradékból készült.
2. Szikkadt kenyérből sós kenyérpuding vagy rakott kenyér
A kenyérfelfújt nemcsak édesen, hanem sósan is igazi csodafegyver. A maradék kenyérkockákat keverjük össze tojással, tejjel, egy kis reszelt sajttal és hagymával, majd tepsiben süssük meg. Ha van otthon egy kevés sonka, kolbász vagy zöldség, nyugodtan rétegezzük bele, így egy tartalmas, meleg vacsorát kapunk fillérekből. Egy kis oregánóval vagy fokhagymás vajjal ízesítve még az olasz konyhát is megidézhetjük vele.
Ha pedig édeset enne, olvassa el alábbi cikkünket is.
Top 5 filléres édesség maradékból: retró desszertek, amik megmentik a konyhát és a pénztárcánkat is
3. Maradék rizsből zöldséges rizsgolyó vagy rizsfasírt
A hideg rizs az egyik leghálásabb maradék. Egy tojással, kevés zsemlemorzsával és fűszerekkel összekeverve finom rizsgolyókat formázhatunk belőle, amiket aranybarnára süthetünk. Ha van a hűtőben egy kevés reszelt sajt vagy maradék párolt zöldség, azt is belekeverhetjük. A végeredmény kívül ropogós, belül puha, akár mártogatós mellé, akár hús helyett is tökéletes.
4. Főzelékből rakottas vagy sós palacsintatöltelék
A maradék főzelékek – borsó, tök, lencse, bab – új esélyt kapnak, ha egy tepsibe kerülnek. Keverjük össze főtt tésztával vagy rizzsel, hintsük meg sajttal, és süssük össze. Kész a gyors rakottas, ami másnap is finom. A hígabb főzelékeket sűrítsük egy kis liszttel vagy reszelt sajttal, és máris megvan a palacsintába való sós töltelék. Aki egyszer kipróbálja, többé nem néz a maradék főzelékre bosszúsan.
5. Kiszáradt sült krumpliból parasztreggeli vagy tojásos tortilla
Az előző napi sült krumpli másnap reggel új életre kelhet. Forró serpenyőben kevés olajon pirítsuk meg, adjunk hozzá felvert tojást, hagymát, kolbászt vagy zöldséget, és kész a klasszikus parasztreggeli. Ha inkább villásreggelire vágyunk, süssük össze az egészet egy nagy serpenyőben, mint egy spanyol tortillát: kívül aranybarna, belül puha, fűszeres, és garantáltan senki sem mondja majd, hogy ez bizony maradékból készült.
Ezek a sós ételek nemcsak a spórolásról szólnak, hanem arról a régi szemléletről is, amit a nagymamák konyhája képviselt. Semmit sem dobtak ki, mindenből igyekeztek a legtöbbet kihozni. Egy kis fantáziával, egy marék fűszerrel és némi kreativitással a tegnapi maradék ma is új fogássá válhat.
