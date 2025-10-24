Föld alatti kalandok és gasztrocsodák várnak a Bükkben és Aggtelek környékén a hosszú hétvégén!

Az Aggteleki Nemzeti Park október végi programjai minden korosztályt lenyűgöznek. A Rákóczi-barlang túra során különleges szalmacseppkövek, kristálytiszta tavak és misztikus fények kísérték végig az utat, és a természet igazi remekműve tárul a szemünk elé. A Retek-ági kalandtúra a bátrabbaknak volt való. Ez vízben gázolós, sárban mászós, izgalmas kihívás, amelyet csak gumicsizmában és jókedvvel érdemes bevállalni. A cseppkövek között még „retek alakú” formációkat is felfedezhetünk. A klasszikus Baradla-barlang Hosszútúra (október 24–25., naponta 09:30-tól) Aggtelektől Jósvafőig vezet, hidakon, lépcsőkön, sötét járatokon át. Aki szeretné megismerni a föld mélyének valódi arcát, ezt a túrát nem hagyhatja ki.

Forrás: Facebook/Borsodi Zóna

Urbex-túra a nemzeti parkban

Az ipari múlt és a természet találkozik az Esztramos-hegy öreg bányájának túráján (október 24., 09:00). A hajdani bánya elhagyott járataiban ma már csend uralkodik, a kristálybarlangok és a hegyoldali panoráma pedig páratlan látványt kínálnak. Az extrém kalandvágyókra a Meteor-barlang túra (október 25., 11:00) vár: itt kúszni, mászni és létrán közlekedni is kell, mire elérjük a lenyűgöző Titánok csarnokát. Ez a program igazi kihívás, de minden csepp izzadság megéri. A legkisebbek számára a Baradlamanó-túra (október 25., 12:30) varázslatos föld alatti mesevilágot nyit meg zenével és mesével, míg a Bioszféra rezervátum-túra (október 26., 09:00) megmutatja, hogyan élhet együtt ember és természet harmóniában.

Tekerj, kóstolj, fedezz fel különleges élményeket a Bükk szívében

A Bükki Nemzeti Park a hosszú hétvégén két különleges programmal várja a természet szerelmeseit. A vezetett e-bike túrák (október 25., 10:00) a Szeleta Parkból indulnak, és kényelmes, mégis aktív módon mutatják be a Bükk legszebb tájait. A túravezetők nemcsak a természet értékeit, hanem a táj történetét is bemutatják, így a mozgás élménye tanulással is kiegészül. Másnap, október 26-án 11:00-tól indul az „Ehető Erdő Gasztroexpressz”, ahol az erdő vadon termő finomságait kóstolhatják meg a résztvevők. Az erdei különvonat több megállót érint, mindenhol új ízek, növények és gombák várnak, miközben szakértők mesélnek arról, mit és hogyan gyűjthetünk, kóstolhatunk a természetben.