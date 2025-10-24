október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Föld alatti kalandok és gasztrocsodák várnak a Bükkben és Aggtelek környékén a hosszú hétvégén!

Címkék#Bükki Nemzeti Park#gasztrocsoda#program#élmény#bánya

Ha ezen az őszi hosszú hétvégén valami igazán különlegesre vágysz, elhoztuk a legkülönlegesebb programokat. A Bükki és az Aggteleki Nemzeti Parkokban barlangok mélyére ereszkedsz, ehető erdei kincseket kóstolhatsz, amikor a természet a legszebb arcát mutatja.

Boon.hu

Az Aggteleki Nemzeti Park október végi programjai minden korosztályt lenyűgöznek. A Rákóczi-barlang túra során különleges szalmacseppkövek, kristálytiszta tavak és misztikus fények kísérték végig az utat, és a természet igazi remekműve tárul a szemünk elé. A Retek-ági kalandtúra a bátrabbaknak volt való. Ez vízben gázolós, sárban mászós, izgalmas kihívás, amelyet csak gumicsizmában és jókedvvel érdemes bevállalni. A cseppkövek között még „retek alakú” formációkat is felfedezhetünk. A klasszikus Baradla-barlang Hosszútúra (október 24–25., naponta 09:30-tól) Aggtelektől Jósvafőig vezet, hidakon, lépcsőkön, sötét járatokon át. Aki szeretné megismerni a föld mélyének valódi arcát, ezt a túrát nem hagyhatja ki.

nemzeti park, aggteleki, bükki
A nemzeti parkok fantasztikus programokkal várják a látogatókat
Forrás:  Facebook/Borsodi Zóna

Urbex-túra a nemzeti parkban

Az ipari múlt és a természet találkozik az Esztramos-hegy öreg bányájának túráján (október 24., 09:00). A hajdani bánya elhagyott járataiban ma már csend uralkodik, a kristálybarlangok és a hegyoldali panoráma pedig páratlan látványt kínálnak. Az extrém kalandvágyókra a Meteor-barlang túra (október 25., 11:00) vár: itt kúszni, mászni és létrán közlekedni is kell, mire elérjük a lenyűgöző Titánok csarnokát. Ez a program igazi kihívás, de minden csepp izzadság megéri. A legkisebbek számára a Baradlamanó-túra (október 25., 12:30) varázslatos föld alatti mesevilágot nyit meg zenével és mesével, míg a Bioszféra rezervátum-túra (október 26., 09:00) megmutatja, hogyan élhet együtt ember és természet harmóniában.

Tekerj, kóstolj, fedezz fel különleges élményeket a Bükk szívében

A Bükki Nemzeti Park a hosszú hétvégén két különleges programmal várja a természet szerelmeseit. A vezetett e-bike túrák (október 25., 10:00) a Szeleta Parkból indulnak, és kényelmes, mégis aktív módon mutatják be a Bükk legszebb tájait. A túravezetők nemcsak a természet értékeit, hanem a táj történetét is bemutatják, így a mozgás élménye tanulással is kiegészül. Másnap, október 26-án 11:00-tól indul az „Ehető Erdő Gasztroexpressz”, ahol az erdő vadon termő finomságait kóstolhatják meg a résztvevők. Az erdei különvonat több megállót érint, mindenhol új ízek, növények és gombák várnak, miközben szakértők mesélnek arról, mit és hogyan gyűjthetünk, kóstolhatunk a természetben.

Akár a Bükk illatos erdeiben, akár az Aggteleki barlangok mélyén barangolsz, az idei hosszú hétvége szólhat a felfedezésről és a feltöltődésről. A túrák, kóstolók és barlangi kalandok nemcsak kikapcsolódást, hanem tanulást és maradandó élményeket kínálnak testnek és léleknek egyaránt.

Ha további programokra vágyik Borsodban, olvassa el alábbi cikkünket is!

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu