Nagyon vonzóak a miskolci szálláshelyek a téli időszakban – Mutatjuk, miért érdemes most dönteni, és hol találhatók még szabad szobák!

Az Erzsébet tér és környéke egyike a belváros leghangulatosabb pontjainak

Ennek ellenére a helyek rohamosan fogynak karácsonyra: a város legnagyobb szállodái, mint az Auora vagy a Calimbra Wellness és Konferencia Hotel, már csak korlátozott férőhelyeket tudnak kínálni. Érdemes tudni, hogy Auorában a karácsonyi időszakban minimum három éjszakás foglalás szükséges, míg a Calimbrában december 24-26. között alig néhány szabad szoba maradt, foglalni december 27-től érdemes, szilveszterre még vannak jó ajánlatok.

Aki most kezdi a keresést, még találhat lehetőségeket a Kikelet Club Hotelben, a Lignumban vagy a kisebb, családiasabb vendégházakban. Azonban érdemes gyorsan dönteni, hiszen a legnépszerűbb időszakok szinte egyik napról a másikra telhetnek be.

Miskolctapolca: ahol a természet és a wellness találkozik

Ha van helyszín, amelyet télen is érdemes felfedezni, az Miskolctapolca. A városrész egyedülálló hangulatot kínál a környező természet pedig télen is páratlan élményt nyújt. Aki itt foglal szállást, az a wellness és a nyugalom tökéletes kombinációját élvezheti.

Tapolcán számos kisebb panzió, vendégház és apartman várja azokat a látogatókat, akik családias hangulatra vágynak. Ezeknél a szálláshelyeknél még van választék, de érdemes minél hamarabb intézni az előfoglalást, ha tényleg az ízlésünknek minden szempontból megfelelő helyen szeretnénk tölteni az ünnepeket.

Lillafüredi Hotel Palota karácsonykor már telt házas

Nem meglepő, hogy a Lillafüredi Hotel Palota december 24. és 28. között már teljesen megtelt. Ez is azt mutatja, hogy a Bükk festői tájai iránt óriási az érdeklődés, és aki az ünnepeket Miskolcon vagy környékén szeretné tölteni, annak nincs vesztegetni való ideje. Aki vár, az könnyen lemaradhat a legjobb lehetőségekről.

Miért érdemes most foglalni? Kedvezmények: előfoglalással akár 20 százalékot is spórolhat.

Széles választék: most még válogathat a legjobb szobákból és ajánlatokból.

Biztos hely: nem kell attól tartani, hogy a népszerű dátumokra nem jut szállás.

Nyugodt ünnepek: az időben lefoglalt szálláshely garantálja a felhőtlen pihenést.

Miskolc és környéke télen is varázslatos úti cél, legyen szó városi programokról, tapolcai wellnessről vagy lillafüredi kirándulásról. Aki azonban az ünnepeket itt szeretné tölteni, annak nem szabad halogatnia: a szálláshelyek az ünnepi napokra gyorsan telnek, a legnépszerűbbeknél pedig már most telt ház van. Foglaljon időben, és biztosítsa magának és családjának a gondtalan karácsonyi vagy szilveszteri kikapcsolódást Miskolcon!

