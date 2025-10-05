október 5., vasárnap

Lépni kell!

31 perce

Nagyon vonzóak a miskolci szálláshelyek a téli időszakban – Mutatjuk, miért érdemes most dönteni, és hol találhatók még szabad szobák!

A legnépszerűbb szállodák és vendégházak férőhelyei fokozatosan telítődnek, a késlekedőknek félő, hogy már nem marad. Aki decemberben Miskolcon és környékén szeretné tölteni az ünnepeket, annak nem érdemes tovább halogatnia a foglalást.

Miskolcon és környékén tartalmasan telhetnek az ünnepek bárki számára

Forrás: Hotel Palota

A legnépszerűbb szállodák és vendégházak férőhelyeit szilveszterre és karácsonyra az előrelátó vendégek már szép számban kezdik befoglalni, a késlekedők könnyen lemaradhatnak a legjobb lehetőségekről. Aki decemberben a különleges adventi programokkal készülő Miskolcon és környékén szeretné tölteni az ünnepeket, és megcsodálná, kipróbálná az Európa-bajnok adventi villamost, annak nem érdemes tovább halogatnia a foglalást.

Miskolcon és környékén
Miskolcon és környékén megannyi csodás szállás kínál ünnepi programokat decemberben
Forrás: Hello Miskolc

A 'last minute' az ünnepi időszakban nem nyerő stratégia – a tudatos utazók előre terveznek Miskolcon és környékén is

Az utazási szokások az elmúlt években gyökeresen megváltoztak. Bár sokan az utolsó pillanatra hagyják a döntést, ma már egyre többen a tudatos, hónapokkal előre történő foglalás mellett döntenek az ünnepi időszakok esetén. Ennek oka egyszerre gazdasági és logisztikai: a korai foglalás nemcsak jobb árakat biztosít, de garantálja a helyet a legnépszerűbb szálláshelyeken.

A szakértők szerint az úgynevezett „first minute” vagy „early bird” ajánlatok előnye, hogy akár 20 százalék kedvezményt is kínálnak, ráadásul ilyenkor még válogathatunk a legjobb szobák és csomagajánlatok között. 

Aki az utolsó pillanatra hagyja a döntést, annak szó szerint az jut, ami maradt 

– figyelmeztet Nagy Szilvia, a Vár a világ utazási iroda képviselője.

Decemberben Miskolc az egyik legjobb belföldi úti cél

Kassay Tamás, a MIDMAR kommunikációs és marketingvezetője szerint Miskolc adventi programja országos szinten kiemelkedik minőségi kínálatával: 

  • a Lillafüredi Mesebirodalom és 
  • a Diósgyőri Mikulásvonat 

semmihez sem fogható élményt kínál kicsiknek és nagyoknak november 27-től december 14-ig, az Európa legszebb adventi villamosa címet immáron nyolcadjára elhódító különleges tömegközlekedést bárki kipróbálhatja decembertől vízkeresztig, a karácsonyi vásár minőségi kínálata szintén nagy vonzerőt jelent. "A vonzó programokra nagy szükség van, hiszen a szállodák komoly versenyben vannak, nemcsak egymással, hanem a környező megyék kínálatával és a külföldi akciós utak csomagjaival is” - mondta Kassay Tamás a Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nkft kommunikációs és marketing vezetője.

Miskolcon és környékén
Az Erzsébet tér és környéke egyike a belváros leghangulatosabb pontjainak 
Forrás: Miskolc Pass

Ennek ellenére a helyek rohamosan fogynak karácsonyra: a város legnagyobb szállodái, mint az Auora vagy a Calimbra Wellness és Konferencia Hotel, már csak korlátozott férőhelyeket tudnak kínálni. Érdemes tudni, hogy Auorában a karácsonyi időszakban minimum három éjszakás foglalás szükséges, míg a Calimbrában december 24-26. között alig néhány szabad szoba maradt, foglalni december 27-től érdemes, szilveszterre még vannak jó ajánlatok.

Aki most kezdi a keresést, még találhat lehetőségeket a Kikelet Club Hotelben, a Lignumban vagy a kisebb, családiasabb vendégházakban. Azonban érdemes gyorsan dönteni, hiszen a legnépszerűbb időszakok szinte egyik napról a másikra telhetnek be.

Miskolctapolca: ahol a természet és a wellness találkozik

Ha van helyszín, amelyet télen is érdemes felfedezni, az Miskolctapolca. A városrész egyedülálló hangulatot kínál a környező természet pedig télen is páratlan élményt nyújt. Aki itt foglal szállást, az a wellness és a nyugalom tökéletes kombinációját élvezheti.

Tapolcán számos kisebb panzió, vendégház és apartman várja azokat a látogatókat, akik családias hangulatra vágynak. Ezeknél a szálláshelyeknél még van választék, de érdemes minél hamarabb intézni az előfoglalást, ha tényleg az ízlésünknek minden szempontból megfelelő helyen szeretnénk tölteni az ünnepeket.

Lillafüredi Hotel Palota karácsonykor már telt házas

Nem meglepő, hogy a Lillafüredi Hotel Palota december 24. és 28. között már teljesen megtelt. Ez is azt mutatja, hogy a Bükk festői tájai iránt óriási az érdeklődés, és aki az ünnepeket Miskolcon vagy környékén szeretné tölteni, annak nincs vesztegetni való ideje. Aki vár, az könnyen lemaradhat a legjobb lehetőségekről.

Miért érdemes most foglalni?

  • Kedvezmények: előfoglalással akár 20 százalékot is spórolhat.
  • Széles választék: most még válogathat a legjobb szobákból és ajánlatokból.
  • Biztos hely: nem kell attól tartani, hogy a népszerű dátumokra nem jut szállás.
  • Nyugodt ünnepek: az időben lefoglalt szálláshely garantálja a felhőtlen pihenést.

Miskolc és környéke télen is varázslatos úti cél, legyen szó városi programokról, tapolcai wellnessről vagy lillafüredi kirándulásról. Aki azonban az ünnepeket itt szeretné tölteni, annak nem szabad halogatnia: a szálláshelyek az ünnepi napokra gyorsan telnek, a legnépszerűbbeknél pedig már most telt ház van. Foglaljon időben, és biztosítsa magának és családjának a gondtalan karácsonyi vagy szilveszteri kikapcsolódást Miskolcon!

