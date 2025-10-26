2 órája
Tokajban kiköt a Mikulás hajója és varázslatos vízi kalanddal vár mindenkit
Különleges élményekkel várja Tokaj a gyerekeket és a gyereklelkű felnőtteket. Útnak indul a Mikulás hajója, fedélzetén a nagyszakállúval és hű Krampuszaival.
Ha valami igazán különlegesre vágyik, irány Tokaj!
Idén télen a Tisza vizén is megjelenik a Mikulás, méghozzá egy varázslatos hajón, amely a tokaji Halra Bor Étterem alatti kikötőből indul. A régióban egyedülálló program igazi családi élményt kínál. A Mikulás és segítői egy mesés hajóútra invitálják a vendégeket, ahol előadás, ajándékosztás és közös fotózás teszi emlékezetessé az ünnepi pillanatokat.
A Mikulás új kalandokra hív
A Mikuláshajó 2025-ben új előadással és megújult kalandokkal tér vissza. A miskolci Montázs Színházi Műhely interaktív műsorát követően maga a Mikulás adja át az ajándékcsomagokat minden gyermeknek, és közben néhány kedves szóval felelevenítik az elmúlt év legszebb eseményeit. A hajó november 29-én, szombaton indul első útjára, és egészen december 7-ig közlekedik, naponta három alkalommal, 11, 13:30 és 15 órakor.
A szervezők mindenre gondoltak. Ha a hajó köd vagy más előre nem látható ok miatt nem tud elindulni, az előadást akkor is megtarják, a résztvevők pedig egy következő évben beváltható hajójegyet kapnak ajándékba. A program végén mindenkinek lehetősége nyílik közös fotót készíteni a Mikulással és Krampuszaival, így a varázslatos utazás emléke garantáltan sokáig megmarad.
Borsod-Abaúj-Zemplénben igazán különleges eszközökön érkezik a Mikulás. Tokajban hajóval, a lillafüredi mesevilága pedig Mikulásvonattal utazhatunk. Ennek részleteiről alábbi cikkünkben olvashat.
