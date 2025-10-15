Több mint 30 kilót fogyott a girincsi zászlós – most elmesélte a történetét

Jedlinszki Gábor zászlós, Girincs körzeti megbízottja több mint 30 kilót fogyott, mióta felvette a futócipőt, és tavaly maratont is nyert – számolt be a Zsaru Magazin Facebook oldal.

A maratonfutó zászlós most elmesélte történetét | Fotó: Nagy Zoltán, Jedlinszki Gábor

A kezdetek

– Miskolci általános iskolásként határoztam el, hogy rendőr lesz belőlem, illetve, hogy közéjük akarok tartozni. Azért is jelentkeztem a Diósgyőri Vasgyár Szakképző Iskolájába, mert a rendvédelem is a tantárgyak között szerepelt. Miután ott végeztem, elsőre felvettek a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába – foglalta össze Jedlinszki Gábor, aki 2005. július 1-ével szerelt fel a Rétsági Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályára; nemrég vette át e 20 éves jubileum emlékplakettjét. – Már a képzés alatt ráéreztem a közrendvédelmi feladatkörre, de három év után hazavágytam Nógrádból, és most is elégedett vagyok, hogy 2008 szeptembere óta a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a fő állomáshelyem. Csak 35 kilométerre vagyok Miskolctól, és a körzeti megbízotti szolgálatba is belejöttem. Girincs viszonylag kis falu, nem éri el a 900-at a lélekszáma, és ennek arányában a regisztrált bűncselekmények száma sem jelentős; ezek zömében vagyon elleni bűncselekmények. Szerencsére, jó a felderítési mutató, ami a lakossági kapcsolatoknak is köszönhető. Magam is örülök, amikor egy ellopott, és sikerrel felkutatott értéktárgyat, jellemzően kerékpárt, visszaszolgáltathatok, ezek a pillanatok sokat adnak, de még az is élénken él bennem, amikor egy tavalyi járőrszolgálat során betörőt fogtunk az egyik kesznyéteni presszónál.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

– Kamasz koromban a birkózás volt a kedvenc sportom, aztán a konditeremben ragadtam, még erőemelő versenyen is indultam, de miután felszereltem, elmaradoztam, a kilók pedig megérkeztek rám. Tíz évvel ezelőtt már több mint száz kilót nyomtam, és elhatároztam, teszek valamit ellene. Úgy gondoltam, mivel korábban sportoltam, megpróbálkozom az önmegtartóztatás nélküli, aktív fogyókúrával. Az étrendemen nem változtattam, csak az adagok mennyiségén, és felvettem a futócipőt. Kisebb távokkal kezdtem, de annyira megtetszett, hogy pár hónap elteltével már le tudtam futni 10 kilométert egy huzamban. Később, amikor már az időmmel is elégedett voltam, elindultam a tiszaújvárosi Tisza Trail terepfutóversenyen. Ez 2017 nyarán történt, addigra lement rólam 30 kiló, amit azóta is tartok, nem utolsósorban annak köszönhetően, hogy időközben 114 futóversenyen indultam – mondta a zászlós, aki a 42,2 kilométeres király kategóriával is megpróbálkozott. – Az első maratonomat 2021 októberében futottam Budapesten, és bár nem sikerült rosszul, időbe telt, mire az erőbeosztásra ráéreztem. Ehhez is rutin kell, mint minden máshoz. Azzal együtt eddig 15 maratont futottam, 13-at külföldön, és a tavalyi miskolci Barátság Maratont meg is nyertem. Arra is büszke vagyok, hogy 2022-ben bekerültem a magyar csapatba a VIII. Rendőr Maraton Európa Bajnokságon. Ennek a bécsi maraton volt úgymond az előválogatója, amit 2 óra 47 perc alatt teljesítettem. Az eddigi legjobb eredményemet a tavalyi pozsonyi maratonon értem el, ahol 2 óra 38 perces futással a negyedik helyen végeztem; a korosztályos mezőnyben pedig harmadik lettem.