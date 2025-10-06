Demeter Richárd, Zséda és egy niche parfüm – Ez volt a II. Lillafüredi Fashion Show - fotókkal, videóval!

A rendezvény állandó helyszíne, a Hotel Palota Lillafüred, ismét méltó környezetet biztosított az eseményhez, amely már az első jegyértékesítési napokon teltházas lett. A vendégeket idén is lenyűgözte a profi szervezés, a 20 méteres kifutó, és az, hogy a divatbemutató Lillafüreden nem csupán a trendekről, hanem élményekről, közösségről és inspirációról is szólt. A Lillafüredi Fashion Show megmutatta, hogy a divat nem csak Budapesté.

Teltházas volt a II. Lillafüredi Fashion Show

Modellverseny gyerekeknek – a jövő tehetségei már most bemutatkoztak

A program egyik legkülönlegesebb eleme volt a modellverseny gyerekeknek, amely már 5 éves kortól várta a jelentkezőket. A fiatal tehetségek a Flow Modells Hungary kifutóján mutathatták meg magukat, ahol már a jövő modelljei készülhetnek karrierjük első lépéseire. A gyermekmodell-verseny nemcsak a szülők, hanem a szakma figyelmét is felkeltette.

Demeter Richárd divatkollekciója újra a rivaldafényben

Az esemény egyik legnagyobb szenzációja kétségkívül Demeter Richárd divatbemutatója volt. A tervező legújabb kollekcióját hatalmas várakozás övezte, és a közönség nem is csalódott: a ruhák egyszerre voltak elegánsak, innovatívak és tökéletesen illeszkedtek a különleges lillafüredi atmoszférába. Demeter Richárd divatvilága ismét bebizonyította, hogy magyar tervezők is képesek nemzetközi színvonalat képviselni.

Zséda, Eliza Bliss és meglepetésprodukciók színesítették a programot

A divat mellett a zene is fontos szerepet kapott: Zséda előadása igazi érzelmi töltetet adott az estének, míg Eliza Bliss elektromos hegedűjátéka modern hangulatot varázsolt. A műsort Jancsó Dóra vezette. A FLOW Models Hungary modelljei a kifutón mutatták be a VIP Men Menzetti elegáns olasz öltönyeit, a Happy Day Menyasszonyi Ruhaszalon legújabb menyasszonyi kollekcióját, valamint Kocsis Beáta stílusos darabjait a StílusbyKOCSIS márka képviseletében.