Nincs még programja szombat estére? Van egy tippünk!

A jótékonysági koncertet a Láthatatlan Szárnyak Alapítvány javára szervezik, amelynek célja a nehéz sorsú, család nélkül felnövő gyermekek segítése. Az esemény bevétele a Miskolcon megnyíló Babaház létrehozását segíti, ahol a legkisebbek számára biztonságos és szeretetteljes környezetet alakítanak ki.

Jótékonysági koncert lesz Miskolcon: szórakozva adakozhat!

A jótékonysági koncert fantasztikus estét ígér

És akik a zenével segítenek: Oroszi Fanni énekesnő, a KTC, a Little Miss és a The Beatcats zenekarok.

A koncertre támogató jegyek 3 000, 5 000 és 10 000 forintos egységekben vásárolhatók meg előre utalással az alapítvány számlaszámára. A szervezők kérik, hogy az utalás közleményében mindenki tüntesse fel a nevét, mivel a belépéshez ez szükséges. Emellett a helyszínen is lesz lehetőség készpénzes adományozásra.

