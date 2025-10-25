2 órája
Nincs még programja szombat estére? Van egy tippünk!
Október 25-én, szombaton 18 órától a Gárdonyi Géza Művelődési Ház különleges programnak ad otthont. Jótékonysági koncert lesz, amelynek bevételét a Miskolcon nyíló Babaház támogatására fordítják. Az est fellépői között több ismert zenekar és előadó is szerepel.
A The Beatcats is fellép a Gárdonyiban
Forrás: Facebook/The Beatcats
A jótékonysági koncertet a Láthatatlan Szárnyak Alapítvány javára szervezik, amelynek célja a nehéz sorsú, család nélkül felnövő gyermekek segítése. Az esemény bevétele a Miskolcon megnyíló Babaház létrehozását segíti, ahol a legkisebbek számára biztonságos és szeretetteljes környezetet alakítanak ki.
A jótékonysági koncert fantasztikus estét ígér
És akik a zenével segítenek: Oroszi Fanni énekesnő, a KTC, a Little Miss és a The Beatcats zenekarok.
A koncertre támogató jegyek 3 000, 5 000 és 10 000 forintos egységekben vásárolhatók meg előre utalással az alapítvány számlaszámára. A szervezők kérik, hogy az utalás közleményében mindenki tüntesse fel a nevét, mivel a belépéshez ez szükséges. Emellett a helyszínen is lesz lehetőség készpénzes adományozásra.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Már kapható a szezon egyik slágerterméke, a vásárlók már most egymást tapossák érte