Különleges

1 órája

Már Amerikában is tudják, hogy ez a borsodi falu a világ egyik legszebb helye - fotókkal, videóval

A világ másik feléről érkeztek boros szakemberek, hogy személyesen fedezzék fel a Bükk gasztronómiai és borászati kincseit. A mályinkai Iszkor étterem egy felejthetetlen esttel mutatta meg nekik, miért különleges ez a borsodi település.

Gárdonyi Edina

Különleges vendégeket fogadott a közelmúltban a mályinkai Iszkor étterem. Harminc külföldi boros szakember érkezett Amerikából – New Yorkból, Chicagóból, Los Angelesből –, de jöttek Kínából és Dél-Koreából is, hogy felfedezzék a Bükk borvidék és gasztronómia kínálta értékeket.

iszkor, mályinka csodahelye
Tengerentúli borszakértők lepték el az Iszkort, a mályinkai csodaéttermet
Forrás: Facebook/Iszkor

Külföldi borszakértők a Bükk szívében, az Iszkorban

Az eseményről az Iszkor saját közösségi oldalán számolt be. A poszt szerint a vacsora az Eger–Tokaj borvidék kétnapos túrájába illeszkedett, amelynek célja, hogy a külföldi szakemberek első kézből tapasztalják meg az észak-magyarországi borászatok és gasztronómia egyediségét.

Nincs mit tenni – most már a tengerentúlon is tudják, hogy ez a kis falu a világ legszebb helye

 – írták a bejegyzésben. Az est során helyi termelők és a Racka Major közreműködésével mutatták be a környék legjavát. A vendégek a beszámoló szerint lenyűgözve nyilatkoztak a tájról, a borokról és az ízekről. A szervezők szerint nemcsak a borvidék gazdag kínálata, hanem az emberek vendégszeretete és szenvedélye is mély benyomást tett a szakemberekre.

Az Iszkor csapata Miskolcra érkezik

Az Iszkor csapata a napokban mással is bekerült a hírekbe! Hatalmas szenzáció, hogy újabb éttermet nyitnak, ráadásul Miskolcon. Pohner Ádám és az Iszkor csapata az egykori Bortanya helyére álmodta a Gajdót. Erről is olvashat alábbi cikkünkben.

