Már Amerikában is tudják, hogy ez a borsodi falu a világ egyik legszebb helye - fotókkal, videóval

Különleges vendégeket fogadott a közelmúltban a mályinkai Iszkor étterem. Harminc külföldi boros szakember érkezett Amerikából – New Yorkból, Chicagóból, Los Angelesből –, de jöttek Kínából és Dél-Koreából is, hogy felfedezzék a Bükk borvidék és gasztronómia kínálta értékeket.

Tengerentúli borszakértők lepték el az Iszkort, a mályinkai csodaéttermet

Forrás: Facebook/Iszkor

Külföldi borszakértők a Bükk szívében, az Iszkorban

Az eseményről az Iszkor saját közösségi oldalán számolt be. A poszt szerint a vacsora az Eger–Tokaj borvidék kétnapos túrájába illeszkedett, amelynek célja, hogy a külföldi szakemberek első kézből tapasztalják meg az észak-magyarországi borászatok és gasztronómia egyediségét.

Nincs mit tenni – most már a tengerentúlon is tudják, hogy ez a kis falu a világ legszebb helye

– írták a bejegyzésben. Az est során helyi termelők és a Racka Major közreműködésével mutatták be a környék legjavát. A vendégek a beszámoló szerint lenyűgözve nyilatkoztak a tájról, a borokról és az ízekről. A szervezők szerint nemcsak a borvidék gazdag kínálata, hanem az emberek vendégszeretete és szenvedélye is mély benyomást tett a szakemberekre.

Az Iszkor csapata Miskolcra érkezik

