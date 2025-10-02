1 órája
Már Amerikában is tudják, hogy ez a borsodi falu a világ egyik legszebb helye - fotókkal, videóval
A világ másik feléről érkeztek boros szakemberek, hogy személyesen fedezzék fel a Bükk gasztronómiai és borászati kincseit. A mályinkai Iszkor étterem egy felejthetetlen esttel mutatta meg nekik, miért különleges ez a borsodi település.
Különleges vendégeket fogadott a közelmúltban a mályinkai Iszkor étterem. Harminc külföldi boros szakember érkezett Amerikából – New Yorkból, Chicagóból, Los Angelesből –, de jöttek Kínából és Dél-Koreából is, hogy felfedezzék a Bükk borvidék és gasztronómia kínálta értékeket.
Külföldi borszakértők a Bükk szívében, az Iszkorban
Az eseményről az Iszkor saját közösségi oldalán számolt be. A poszt szerint a vacsora az Eger–Tokaj borvidék kétnapos túrájába illeszkedett, amelynek célja, hogy a külföldi szakemberek első kézből tapasztalják meg az észak-magyarországi borászatok és gasztronómia egyediségét.
Nincs mit tenni – most már a tengerentúlon is tudják, hogy ez a kis falu a világ legszebb helye
– írták a bejegyzésben. Az est során helyi termelők és a Racka Major közreműködésével mutatták be a környék legjavát. A vendégek a beszámoló szerint lenyűgözve nyilatkoztak a tájról, a borokról és az ízekről. A szervezők szerint nemcsak a borvidék gazdag kínálata, hanem az emberek vendégszeretete és szenvedélye is mély benyomást tett a szakemberekre.
Az Iszkor csapata Miskolcra érkezik
Az Iszkor csapata a napokban mással is bekerült a hírekbe! Hatalmas szenzáció, hogy újabb éttermet nyitnak, ráadásul Miskolcon. Pohner Ádám és az Iszkor csapata az egykori Bortanya helyére álmodta a Gajdót. Erről is olvashat alábbi cikkünkben.
Csillagok jönnek Miskolcra: az Iszkor csapata Michelin-szintű élményt hoz a városba
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Miskolc a világ élvonalában: díjat nyert a bükki gasztroforradalom
Akkora buli lesz hétvégén Tokajban, hogy a szőlő is lepereg – íme a Tokaji Szüreti Napok teljes programja