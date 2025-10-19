Úristen, ezt találtam a kertben, mi lehet ez?

Ha nyár végén vagy ősszel különös, szivacsszerű csomóra bukkanunk egy bokron, kerti eszközön vagy akár a ház falán, könnyen lehet, hogy imádkozó sáska petecsomóját, az úgynevezett oothecát találtuk meg. A jelenség sokakat megijeszt, mert nem ismerik, pedig ez a természet egyik legizgalmasabb életciklusa. Így gondoskodik a rovar a következő nemzedékről, amely tavasszal kel majd életre.

Ilyen, amikor az imádkozó sáska petecsomót rak

Forrás: Facebook/Növénydoktor - növénygyógyítás

A természet kis ragadozója: imádkozó sáska a kertben

Hazánkban egyetlen őshonos imádkozó sáska faj él, amely védett, eszmei értéke 5000 forint. Bár nevében szerepel a sáska szó, valójában nem tartozik a sáskafélék közé. A nőstények akár 6–7 centiméteresre is megnőhetnek, a hímek kisebbek és karcsúbbak. Színük zöld vagy barnás, ezzel tökéletesen beleolvadnak környezetükbe. Sokan ájtatos manóként ismerik.

Frissen kikelt és szétmászott imádkozó sáska lárvák

Forrás: Facebook/Növénydoktor - növénygyógyítás

Ártalmatlannak tűnik, de kegyetlen ragadozó

Az imádkozó sáska első pár lába különleges fogólábbá alakult, amellyel villámgyorsan ragadja meg zsákmányát, legyen az egy légy, lepke vagy éppen poloska. Bár szárnyai vannak, nem igazán jó repülő, inkább a növények között ugrál, csendben lesben állva. A kertben igazi segítőtárs, hiszen rengeteg rovarkártevőt elpusztít.

Az imádkozó sáska ragadozó, de a kertbarát emberek szövetségese. Olyan természetes kártevőirtó, amely ingyen dolgozik, ráadásul elegánsan és csendben

– olvasható Dr. Némethy Zsuzsanna növénydoktor közösségi oldalán.

Ha petecsomóra bukkanunk, ne bántsuk

A nőstények ősszel, a párosodás után rakják le petéiket, gyakran elszáradt növényi szárakra, faágakra vagy kerítésekre. A habszerű, keményedő burokban több száz petét is elrejtenek. Ez a kis kapszula védi a jövő nemzedéket a hidegtől és a csapadéktól. Ha a petecsomó tévedésből bekerül a házba – például tűzifával vagy dísznövénnyel –, tegyük vissza a szabadba, különben a lárvák a melegben túl korán kikelnek, és táplálék híján elpusztulnak.

Ha megtaláljuk a petecsomót, ne dobjuk el! Helyezzük ki újra a kertbe, a természetes téli nyugalom biztosítására

– tanácsolja Dr. Némethy Zsuzsanna.

Új jövevény a kertben: az óriás ázsiai imádkozó sáska

Az utóbbi években az őshonos faj mellett egy új faj is megjelent Magyarországon: az óriás ázsiai imádkozó sáska. Ez a rovar a déli országokból érkezett, és már Budapesten is megfigyelték, például a Városligetben. Az új faj akár 10 centiméteres is lehet, és a szárnyán fehér foltok segítenek megkülönböztetni a hazai rokonától. Bár invazív fajnak számít, a szakértő szerint nem feltétlenül káros.

Az ázsiai faj főként fás növényeken él, és többek között a poloskák számát is csökkenti, ez biológiai szempontból nem hátrány

– fogalmazott a Növénydoktor.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!