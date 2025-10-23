október 23., csütörtök

19 perce

A legjobb tippek az október 23-i hosszú hétvégére

Ősszel az észak-magyarországi régió a belföldi utazók kedvence, ez derült ki a Szallas.hu friss foglalási adataiból. Miskolc az október 23-i hosszú hétvégén is az ország legnépszerűbb úti céljai közé tartozik. A hosszú hétvége legjobb tippjei, ha Borsodban jár!

Boon.hu
A legjobb tippek az október 23-i hosszú hétvégére

Az őszi Lillafüred akár egy mesebeli díszlet

Forrás: MiskolcOn

Az előttünk álló hosszú hétvége sokakat csábít Észak-Magyarországra. A Szallas.hu adatai szerint a régióban Eger után Miskolc a legkeresettebb úti cél az október 23-i négynapos hétvégére. A vendégek közel fele két éjszakára, minden ötödik pedig három éjszakára foglalt szállást, vagyis a többség igyekszik kihozni a maximumot a hosszú hétvégéből.

hosszú hétvége, borsod
Hosszú hétvége Borsodban? Nem véletlenül az egyik legkedveltebb úti cél
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: MW

A hosszú hétvége sokaknak egyenlő az utazással

A legtöbben 70 ezer forint alatti értékben foglalnak, de a félpanziós, kényelmes hotelek és a vendégházak iránt is nagy a kereslet. Az észak-magyarországi régióban a vendégek harmada vendégházat, közel 30 százalékuk hotelt választott. Miskolc és környéke mindkét stílushoz kínál tökéletes helyszín. Ha ön is ide készül mutatjuk a kihagyhatatlan látnivalókat!

Járt már Boldogkőváralján? Ne hagyja ki!
Forrás: Boldogkő vára

Lillafüred, ahol az ősz mesébe csomagolja a Bükköt

A Palotaszálló tornyai úgy magasodnak a Hámori-tó fölé, mintha egy festmény elevenedne meg. A lillafüredi függőkert, a vízesés és a kisvasút zakatolása romantikus díszletet ad a hosszú hétvégéhez. Lillafüred az ősz színeiben most tényleg mesébe illő.

Lillafüred 2025 májusában

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Miskolctapolca továbbra is népszerű úti cél

Miskolctapolca látnivalói minden korosztályt megszólítanak. A Barlangfürdő ugyan még felújítás alatt áll, de a csónakázó tó, a park, a bobpálya és az Ellipsum Élményfürdő most is tele van élettel. Aki wellnessre és pihenésre vágyik, itt biztosan megtalálja.

Miskolctapolca 2025 májusában

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ráadásul ha nyugdíjas, az Ellipsum fürdőt októberben fillérekért látogathatja

Miskolcon kihagyhatatlan kulináris élvezetek várják

Miskolc és környéke egy gasztrotúra tökéletes helyszíne is, hiszen országos és nemzetköz elismerésekkel teli helyek sokasága közül válogathat. A Michelin Guide 2025-ös díjátadó gálán Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye négy étteremmel is felkerült a kulináris elit térképére. Michelin-díjazott étermek 2025-ben:

  • a Dereszla Bisztró Bodrogkeresztúrban,
  • a Padi Rátkán,
  • Anyukám mondta Encsen,
  • és a mályinkai Iszkor.

A Gault&Millau étteremkalauz pedig további éttermeket is ajánlott, amiket kár lenne kihagyni, ha Borsodban jár. 

Aggtelek, ahol föld alatti kaland és természetterápia is várja 

Tekintsünk egy kicsit távolabb Miskolctól! A 40 éves Aggteleki Nemzeti Park ikonikus Baradla-barlangja egész évben várja a látogatókat. A cseppkövek között sétálva mintha egy másik világba csöppennénk. A felszínen Jósvafő és a tengerszem is vár, ahol a csend és a természet ölelése igazi kikapcsolódást jelent a város zajától távol.

Tokaj és Tarcal: bor, panoráma, béke

A tarcali tengerszem türkiz vize és az Áldó Krisztus szobor panorámája ősszel különösen lenyűgöző. Innen nézve a tokaji borvidék színei egészen elképesztőek. Tokajban pedig a borospincék, és a Tisza-part gondoskodnak arról, hogy a hosszú hétvége tényleg emlékezetes legyen. Tokaj-Hegyalja még a Fradi sztárjait is elvarázsolta!

Boldogkő vára a valódi történelem egy csipetnyi romantikával

A Zemplén egyik ikonikus vára ősszel is tele van élettel. A sziklacsúcson álló erődítményből belátni az egész vidéket, a felújított palotaszárnyban pedig érdekes kiállítások és történetek várják a látogatókat. A naplemente innen nézve valószínűleg az egyik legszebb az országban.

Ha adrenalinra vágyik, arra is van tippünk!

Sátoraljaújhelyen a világ egyik leghosszabb gyalogos függőhídja várja az adrenalinra vágyókat. De aki inkább két keréken fedezné fel a tájat, az e-bike túrákkal járhatja be a Zemplén és a Bükk lankáit. A bobpályák, kalandparkok és tanösvények ősszel is tökéletes hétvégi programot kínálnak.

Ha fürdeni vágyik, arra is van néhány tippünk!

A mezőkövesdi Zsóry-fürdő, a bogácsi fürdő és a tiszaújvárosi termálfürdő a pihenésre vágyók kedvencei. A gyógyvizek, a szaunák és a csendes őszi hangulat garantálják, hogy teljesen kisimultan térjen vissza a hétköznapokba.

Csendes helyek, eldugott csodák

Ha pedig menekülne a turisták elől, a Zemplén rejtett kincsei tökéletesek. Csak néhány példa Tornaszentandrás Árpád-kori temploma, a Telekes-völgy vagy a Nagy-Szarvas-kő. Időről időre pedig új látnivalók is feltűnnek. Ilyen a közelmúltban átadott Bábony-kilátó, amihez tanösvény vezet fel, tiszta időben pedig egészen a Magas-Tátráig elláthatunk.

Ezek a látnivalók csak ízelítőként szolgálnak, hiszen kulturális látnivalókból sincs hiány. A Herman Ottó Múzeum kiállításai – melyek a nemzeti ünnepen ingyenesen látogathatók – vagy a Miskolci Nemzeti Színház országosan ismert és díjazott előadásai is feltehetik a koronát a hétvégi kiruccanásra.

Borsodban tehát tényleg minden együtt van, ami egy tökéletes hosszú hétvégéhez kell. Az ősz színei, a legjobb borok, hegyek, víz és nyugalom. Még most sem késő leszervezni a tökéletes borsodi hosszú hétvégét!

