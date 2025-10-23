19 perce
A legjobb tippek az október 23-i hosszú hétvégére
Ősszel az észak-magyarországi régió a belföldi utazók kedvence, ez derült ki a Szallas.hu friss foglalási adataiból. Miskolc az október 23-i hosszú hétvégén is az ország legnépszerűbb úti céljai közé tartozik. A hosszú hétvége legjobb tippjei, ha Borsodban jár!
Az őszi Lillafüred akár egy mesebeli díszlet
Forrás: MiskolcOn
Az előttünk álló hosszú hétvége sokakat csábít Észak-Magyarországra. A Szallas.hu adatai szerint a régióban Eger után Miskolc a legkeresettebb úti cél az október 23-i négynapos hétvégére. A vendégek közel fele két éjszakára, minden ötödik pedig három éjszakára foglalt szállást, vagyis a többség igyekszik kihozni a maximumot a hosszú hétvégéből.
A hosszú hétvége sokaknak egyenlő az utazással
A legtöbben 70 ezer forint alatti értékben foglalnak, de a félpanziós, kényelmes hotelek és a vendégházak iránt is nagy a kereslet. Az észak-magyarországi régióban a vendégek harmada vendégházat, közel 30 százalékuk hotelt választott. Miskolc és környéke mindkét stílushoz kínál tökéletes helyszín. Ha ön is ide készül mutatjuk a kihagyhatatlan látnivalókat!
Lillafüred, ahol az ősz mesébe csomagolja a Bükköt
A Palotaszálló tornyai úgy magasodnak a Hámori-tó fölé, mintha egy festmény elevenedne meg. A lillafüredi függőkert, a vízesés és a kisvasút zakatolása romantikus díszletet ad a hosszú hétvégéhez. Lillafüred az ősz színeiben most tényleg mesébe illő.
Lillafüred 2025 májusábanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Miskolctapolca továbbra is népszerű úti cél
Miskolctapolca látnivalói minden korosztályt megszólítanak. A Barlangfürdő ugyan még felújítás alatt áll, de a csónakázó tó, a park, a bobpálya és az Ellipsum Élményfürdő most is tele van élettel. Aki wellnessre és pihenésre vágyik, itt biztosan megtalálja.
Miskolctapolca 2025 májusábanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Ráadásul ha nyugdíjas, az Ellipsum fürdőt októberben fillérekért látogathatja!
Párszáz forint a belépő a nyugdíjasoknak az ország egyik legnépszerűbb élményfürdőjébe
Miskolcon kihagyhatatlan kulináris élvezetek várják
Miskolc és környéke egy gasztrotúra tökéletes helyszíne is, hiszen országos és nemzetköz elismerésekkel teli helyek sokasága közül válogathat. A Michelin Guide 2025-ös díjátadó gálán Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye négy étteremmel is felkerült a kulináris elit térképére. Michelin-díjazott étermek 2025-ben:
- a Dereszla Bisztró Bodrogkeresztúrban,
- a Padi Rátkán,
- Anyukám mondta Encsen,
- és a mályinkai Iszkor.
A Gault&Millau étteremkalauz pedig további éttermeket is ajánlott, amiket kár lenne kihagyni, ha Borsodban jár.
Újabb borsodi éttermek bukkantak fel a legsikeresebbek között
Aggtelek, ahol föld alatti kaland és természetterápia is várja
Tekintsünk egy kicsit távolabb Miskolctól! A 40 éves Aggteleki Nemzeti Park ikonikus Baradla-barlangja egész évben várja a látogatókat. A cseppkövek között sétálva mintha egy másik világba csöppennénk. A felszínen Jósvafő és a tengerszem is vár, ahol a csend és a természet ölelése igazi kikapcsolódást jelent a város zajától távol.
Már négy évtizedes büszkeségünk az Aggteleki Nemzeti Park
Tokaj és Tarcal: bor, panoráma, béke
A tarcali tengerszem türkiz vize és az Áldó Krisztus szobor panorámája ősszel különösen lenyűgöző. Innen nézve a tokaji borvidék színei egészen elképesztőek. Tokajban pedig a borospincék, és a Tisza-part gondoskodnak arról, hogy a hosszú hétvége tényleg emlékezetes legyen. Tokaj-Hegyalja még a Fradi sztárjait is elvarázsolta!
A Fradi sztárjai lepték el a Tokaj-hegyaljai kis falut, de mit kerestek ott?
Boldogkő vára a valódi történelem egy csipetnyi romantikával
A Zemplén egyik ikonikus vára ősszel is tele van élettel. A sziklacsúcson álló erődítményből belátni az egész vidéket, a felújított palotaszárnyban pedig érdekes kiállítások és történetek várják a látogatókat. A naplemente innen nézve valószínűleg az egyik legszebb az országban.
Jöttünk, láttunk, visszamenénk Boldogkő várába - képekkel
Ha adrenalinra vágyik, arra is van tippünk!
Sátoraljaújhelyen a világ egyik leghosszabb gyalogos függőhídja várja az adrenalinra vágyókat. De aki inkább két keréken fedezné fel a tájat, az e-bike túrákkal járhatja be a Zemplén és a Bükk lankáit. A bobpályák, kalandparkok és tanösvények ősszel is tökéletes hétvégi programot kínálnak.
Így még biztos nem látta a sátoraljaújhelyi függőhidat! Fotók!
Ha fürdeni vágyik, arra is van néhány tippünk!
A mezőkövesdi Zsóry-fürdő, a bogácsi fürdő és a tiszaújvárosi termálfürdő a pihenésre vágyók kedvencei. A gyógyvizek, a szaunák és a csendes őszi hangulat garantálják, hogy teljesen kisimultan térjen vissza a hétköznapokba.
Meglepő árkülönbségek! Íme Borsod gyógyfürdői, ahol nyugdíjasként akár 300 forintért is töltődhet
Csendes helyek, eldugott csodák
Ha pedig menekülne a turisták elől, a Zemplén rejtett kincsei tökéletesek. Csak néhány példa Tornaszentandrás Árpád-kori temploma, a Telekes-völgy vagy a Nagy-Szarvas-kő. Időről időre pedig új látnivalók is feltűnnek. Ilyen a közelmúltban átadott Bábony-kilátó, amihez tanösvény vezet fel, tiszta időben pedig egészen a Magas-Tátráig elláthatunk.
Ömlenek a turisták az új borsodi attrakcióhoz! Olyat tud ez a kisváros, ami országosan is extra – fotókkal
Ezek a látnivalók csak ízelítőként szolgálnak, hiszen kulturális látnivalókból sincs hiány. A Herman Ottó Múzeum kiállításai – melyek a nemzeti ünnepen ingyenesen látogathatók – vagy a Miskolci Nemzeti Színház országosan ismert és díjazott előadásai is feltehetik a koronát a hétvégi kiruccanásra.
Borsodban tehát tényleg minden együtt van, ami egy tökéletes hosszú hétvégéhez kell. Az ősz színei, a legjobb borok, hegyek, víz és nyugalom. Még most sem késő leszervezni a tökéletes borsodi hosszú hétvégét!
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Most nézzen szét otthon, egy vagyont érhet a gyerek Barbie-ja! Ha ilyen modellt talál, az isten lábát fogta meg!