A legjobb tippek az október 23-i hosszú hétvégére

Az előttünk álló hosszú hétvége sokakat csábít Észak-Magyarországra. A Szallas.hu adatai szerint a régióban Eger után Miskolc a legkeresettebb úti cél az október 23-i négynapos hétvégére. A vendégek közel fele két éjszakára, minden ötödik pedig három éjszakára foglalt szállást, vagyis a többség igyekszik kihozni a maximumot a hosszú hétvégéből.

Hosszú hétvége Borsodban? Nem véletlenül az egyik legkedveltebb úti cél

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Forrás: MW

A hosszú hétvége sokaknak egyenlő az utazással

A legtöbben 70 ezer forint alatti értékben foglalnak, de a félpanziós, kényelmes hotelek és a vendégházak iránt is nagy a kereslet. Az észak-magyarországi régióban a vendégek harmada vendégházat, közel 30 százalékuk hotelt választott. Miskolc és környéke mindkét stílushoz kínál tökéletes helyszín. Ha ön is ide készül mutatjuk a kihagyhatatlan látnivalókat!

Járt már Boldogkőváralján? Ne hagyja ki!

Forrás: Boldogkő vára

Lillafüred, ahol az ősz mesébe csomagolja a Bükköt

A Palotaszálló tornyai úgy magasodnak a Hámori-tó fölé, mintha egy festmény elevenedne meg. A lillafüredi függőkert, a vízesés és a kisvasút zakatolása romantikus díszletet ad a hosszú hétvégéhez. Lillafüred az ősz színeiben most tényleg mesébe illő.