Szombati hajtás után élményekkel teli vasárnap Borsodban – termelők, maraton, Opitz Barbi

Bár a szombat most a munkáról szól, hiszen október 24-ét, pénteket dolgozzuk be, hogy egy hét múlva négy napos pihenést élvezzünk, az őszi hétvége így is számtalan lehetőséget kínál feltöltődésre. A filmrajongókat a 15. Mozinet Filmnapok várja a legújabb magyar alkotásokkal, a természet szerelmesei Regécről indulhatnak túrára a Zemplén egyik legszebb kilátópontjához, a Nagy-Péter-mennykőhöz. De lesz agrárfuttatás, korcsolyázás, koncert és több termelői piac is, így senkinek sem kell unatkoznia. Nézzük, mit kínál Borsod ezen a különleges hétvégén! A hétvégi programajánlóból csak ki kell választani a kedvenceit!

Ha ősz, akkor tök, a hétvégi programajánlóban két termelői vásár is szerepel, ahol biztos, hogy tökös termékeket is találhat

Fotó: Varga György / Forrás: MTI

Hétvégi programajánló: filmek, túrák, koncertek és vásárok Borsodban

A hétvége már pénteken este beindul. 17 órától a Béke Art Moziteremben látható Nemes Jeles László Árva című magyar játékfilmje, amely 1957 Budapestjére repíti vissza a nézőt, egy családi dráma és egy fiatal fiú illúzióvesztésének történetén keresztül. Ezt a filmet nevezte Magyarország az Oscarra. A vetítés a 15. Mozinet Filmnapok keretében valósul meg A mozi mellett a mozgás szerelmeseit sem fognak unatkozni Miskolcon október 17-én, péntek este. 18 órától a VH5 előtti téren a SteelCity Linedance Egyesület mutatkozik be „Táncolj vonalban, sokan, együtt!” címmel. Az ingyenes programon bárki bekapcsolódhat a vidám country táncba, garantáltan jó hangulatban. És ha ez még nem lenne elég, Edelényben is pénteken robban be a hétvége. 18 órától Bebe és a B52 adnak koncertet a Művelődési Ház melletti területen, a Szerencsekoncertek borsodi turnéjának állomásaként.