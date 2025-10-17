október 17., péntek

1 órája

Szombati hajtás után élményekkel teli vasárnap Borsodban – termelők, maraton, Opitz Barbi

Címkék#Opitz Barbi#programajánló#túra#vásár

Október 18-a ezúttal munkanap, de ez senkit se tartson vissza attól, hogy egy kis kikapcsolódást csempésszen a hétvégébe. Hétvégi programajánlónkban most is összegyűjtöttük a legjobb borsodi eseményeket, a mozitól a túrán át egészen az ingyenes koncertekig.

Boon.hu

Bár a szombat most a munkáról szól, hiszen október 24-ét, pénteket dolgozzuk be, hogy egy hét múlva négy napos pihenést élvezzünk, az őszi hétvége így is számtalan lehetőséget kínál feltöltődésre. A filmrajongókat a 15. Mozinet Filmnapok várja a legújabb magyar alkotásokkal, a természet szerelmesei Regécről indulhatnak túrára a Zemplén egyik legszebb kilátópontjához, a Nagy-Péter-mennykőhöz. De lesz agrárfuttatás, korcsolyázás, koncert és több termelői piac is, így senkinek sem kell unatkoznia. Nézzük, mit kínál Borsod ezen a különleges hétvégén! A hétvégi programajánlóból csak ki kell választani a kedvenceit!

hétvégi programajánló, borsod
Ha ősz, akkor tök, a hétvégi programajánlóban két termelői vásár is szerepel, ahol biztos, hogy tökös termékeket is találhat
Fotó: Varga György / Forrás: MTI

Hétvégi programajánló: filmek, túrák, koncertek és vásárok Borsodban

A hétvége már pénteken este beindul. 17 órától a Béke Art Moziteremben látható Nemes Jeles László Árva című magyar játékfilmje, amely 1957 Budapestjére repíti vissza a nézőt, egy családi dráma és egy fiatal fiú illúzióvesztésének történetén keresztül. Ezt a filmet nevezte Magyarország az Oscarra. A vetítés a 15. Mozinet Filmnapok keretében valósul meg A mozi mellett a mozgás szerelmeseit sem fognak unatkozni Miskolcon október 17-én, péntek este. 18 órától a VH5 előtti téren a SteelCity Linedance Egyesület mutatkozik be „Táncolj vonalban, sokan, együtt!” címmel. Az ingyenes programon bárki bekapcsolódhat a vidám country táncba, garantáltan jó hangulatban. És ha ez még nem lenne elég, Edelényben is pénteken robban be a hétvége. 18 órától Bebe és a B52 adnak koncertet a Művelődési Ház melletti területen, a Szerencsekoncertek borsodi turnéjának állomásaként.

Munkanap ide vagy oda, szombaton sem maradunk programok nélkül

Bár október 18-a szombat és egyben munkanap is, ez nem jelenti azt, hogy ne várnának fantasztikus programok. 14 órától a füzérradványi Károlyi-kastély parkja telik kutyaugatással, hiszen agrárfuttatás, gím trófeaszemle és számos családi esemény várja az érdeklődőket. A magyar agarak látványos bemutatója különösen izgalmasnak ígérkezik. Aki inkább a természetben töltené a szombatot, az őszi levelek között a Regécről induló túrán vehet részt, amely a Nagy-Péter-mennykőre vezet. A 16 kilométeres útvonal könnyen teljesíthető, de bőven kínál látnivalót: a Rákóczi-kő, a Pengő-kő és a Zemplén csodás panorámája garantált élményt ígér.

Jégre vágyik? Elő a korikkal!

Október 18-án, szombaton 18 órától 21 óráig a Miskolci 2-es számú jégcsarnokban közönségkorcsolya vár mindenkit. Mi ez, ha nem tökéletes kikapcsolódás családoknak vagy baráti társaságoknak. Ha viszont inkább zenére vágyik, 20 órától a miskolci Red Bárban lép színpadra a Zalán Mega Kobold akusztikus rockduó, akik a grunge, a hardrock és a poprock legnagyobb slágereit játsszák el. 

A „bedolgozós” szombat ellenére is lesz vásári hangulat. A népszerű sajóecsegi vásár 13 és 17 óra között várja a látogatókat, helyi portékákkal, pónilovaglással és finom falatokkal a Sajó-parti faluban.

Egy rövid hétvége zárása

A vasárnap már a pihenésé és a közösségi élményeké. 

  • Október 19-én reggel 9 és 13 óra között a Miskolci Termelői Nap várja az érdeklődőket az Erzsébet téren, helyi termelők, kézművesek és finom kóstolók társaságában. A sportkedvelők sem maradnak élmények nélkül. 
  • Vasárnap lesz a 24. Miskolci Barátság Maraton, amely 9 órakor indul a Szent István térről. A futamok között minden korosztály talál magának távot, a gyermekfutamoktól a maratonig.
  • Vasárnap délután 17 órától az Alacskai kastélykertben tekinthető meg az Arany-metszés című színházi előadás a Déryné Program keretében. 
  • A rövid hétvége zárásaként pedig Mezőkövesden, a Szerencsekoncertek újabb állomásán Opitz Barbi, Fásy Ádám, Roby Lakatos, Peter Srámek és a Digitál együttes lép színpadra 18 órától a Kavicsos úton, ahol garantáltan felejthetetlen lesz a hangulat. Olvasson bele az ózdi Szerencsekoncertről szóló tudósításunkba!

Akár aktív, akár passzív kikapcsolódásra vágyik, Borsodban ezen a hétvégén sem kell otthon maradni. A Bükk csúcsaitól a tokaji borvidékig, a mozitól a kastélyparkig minden adott ahhoz, hogy a bedolgozós szombat ellenére is élményekkel teljen az őszi hétvége.

