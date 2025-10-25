október 25., szombat

Szenzáció

3 órája

A föld alól támad a rózsaszín szörny! Ritkaságot fotóztak az Aggteleki Nemzeti Parkban

Szeptemberben különös gombára bukkant egy természetjáró az Aggteleki Nemzeti Parkban. A rőt likacsosgomba ritka vendég a magyar erdőkben, különleges színe, furcsa alakja és bizarr életmódja miatt a gombászok igazi kincsként tartják számon. Kíváncsi arra, hol találhat ilyet? Cikkünkből megtudhatja.

A föld alól támad a rózsaszín szörny! Ritkaságot fotóztak az Aggteleki Nemzeti Parkban

A gombaszezon már javában tart, a lombos erdők alján, kidőlt fákon és mohás gyökereken egyre több különös termőtest bukkan elő. Szentgyörgyi Péter szeptemberi terepbejárásai során két helyszínen is megtalálta a különleges rőt likacsosgombát, egy olyan fajt, amelyet hazánkban csak ritkán dokumentálnak. A Gombászok kézikönyve szerint ez a különleges, rózsaszín cseppeket síró gomba igazi ritkaság, és megjelenése mindig kisebb szenzációnak számít a hazai gombász közösségben – olvasható az Aggteleki Nemzeti Park közösségi oldalán.

gomba, Aggteleki nemzeti park, rőt likacsosgomba
A rőt likacsosgomba igazi ritkaság
Fotó: Szentgyörgyi Péter / Forrás: Aggteleki Nemzeti Park/Facebook

A rózsaszín vérű fehérkorhasztó gomba

A rőt likacsosgomba termőteste 4–14 centiméter átmérőjű, fiatalon fehéres, később sárgásbarna, rózsás vagy szürkés árnyalatokat ölt. Különös ismertetőjele, hogy sérülés hatására vörösesre színeződik, mintha vérezne, a friss példányok pedig apró rózsaszín cseppeket bocsátanak ki. 

A gomba a földből vagy eltemetett ágakról nő ki, sokszor rozettaszerű, szabálytalan alakzatban. Húsa szivacsos, szaga semleges, íze jellegtelen, nem ehető.

Ez a fehérkorhasztó faj gyökérparazita, élő vagy holt lombosfákon, ritkábban fenyőkön telepszik meg. A talajban eltemetett faanyagot is képes megtámadni, így gyakran látszólag a semmiből nő ki.

A megfigyelt példányok az alábbi helyeken kerültek elő:

  • Jákfalva, Nagy-Varcsó-völgy (7689.3/C) – néhány termőtest
  • Zádorfalva, Nagy-völgy (7588.4/D) – néhány termőtest

Mindkét lelőhely lombos erdő, ahol a gomba elhalt, részben eltemetett ágakon fejlődött.

A természet egyik furcsa mesterműve

A rőt likacsosgomba egyéves, két fejlődési szakasza van: ivaros és ivartalan. A mikroszkopikus szinten is látványos szerveződése miatt a mikológusok kedvelt vizsgálati anyaga. Bár ritka, egész évben előfordulhat, ősszel azonban a nagyobb eséllyel találkozhatunk vele.

