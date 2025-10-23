Már kapható a szezon egyik slágerterméke, a vásárlók már most egymást tapossák érte

Az Univer Black Edition fekete majonéz fokhagymával újra megjelent a boltok polcain, és ezúttal nem csak nagyvárosokban. A termék színe fekete, az íze fokhagymás és krémes, legalábbis a gyártó szerint. A valóságban azonban a fogyasztók véleménye erősen megoszlik, van, aki szerint különleges, mások szerint inkább csak különc. Egyébként nem könnyű hozzájutni a világító csomagolásba burkolt különlegességhez, mert egymást tapossák érte a vásárlók.

A szezon slágerterméke a fekete majonéz

Fekete majonéz, halloweeni kiadás

Ellepte a közösségi médiát a kérdés, hogy hol lehet még kapni? Egy halloweennel foglalkozó Facebook-csoportban több bejegyzés is arról számol be, hogy a majonéz online is rendelhető, az Auchanben időnként kifogható, de sokszor csak a helye marad a polcon. Most viszont úgy tűnik, végre bőséges a kínálat. A majonézrajongók közül többen örömujjongásban törtek ki, amikor meglátták, hogy újra elérhető a termék.

A lelkesedés töretlen

Két év keserves keresgélés után végre van mindenhol. Rájöttek, hogy ez az első számú termék, amit keresnek, és érdemes belőle rendelni egy valaggal. Jah, és az se utolsó, ha a boltokba Halloween előtt nem karis cuccokat tesznek ki! Sarki boltban 750 forintért vettem, vidéki kisbolt. Most van mindenhol

Az íze viszont korántsem aratott osztatlan sikert. Többen azt írják, hogy nem annyira finom, mint amilyen különlegesnek tűnik. Egyesek szerint a fokhagyma íze elnyomja a majonézes jelleget, mások épp ezt szeretik benne. Abban viszont mindenki egyetért, hogy fekete majonézt látni a tányéron egyszerűen szürreális élmény. Ha megjött a kedve kipróbálni, a Mindmegette oldalán recepteket is talál hozzá.

Fekete majonéz és rémtúró a Halloween menü új sztárjai

A fekete majonéz mellett idén egy másik sötét újdonság is felkavarta az állóvizet. Megjelent a fekete színű krémtúró is. A nemes egyszerűséggel rémtúrónak keresztelt édesség vérnarancs ízben kapható, és csak korlátozott ideig érhető el. A furcsa finomság kifejezetten a Halloween időszakára készült.

Bár a Halloween a mai napig megosztó Magyarországon – a közvetlenül utána következő Mindenszentek és Halottak napja miatt – egyre többen hódolnak be ennek az angolszász ünnepnek Borsodban is.

