Fekete lett a dió? Ez a trükk megmentheti az egész termést! - videóval

A fekete dió látványa sok kerttulajdonost elkeserít. Egészséges dió helyett fekete, nyálkás burokba zárt termések hullanak a földre. A dióburok-fúrólégy az utóbbi években egyre több helyen pusztít, de ez nem jelenti azt, hogy a teljes termés odaveszett. Van megoldás, hogy karácsonykor ebből készüljön a bejgli.

Riasztóan néz ki, ha fekete dió van csak a fa alatt, de a termés nagy része egészséges

Fotó: Gárdonyi Edina

Miért lesz fekete a dió?

A fekete dió problémáját legtöbbször a dióburok-fúrólégy okozza, amely nyár közepén rakja le tojásait a még zöld dió burkára. A kikelő lárvák a burok húsát fogyasztják, ezért a burok elnyálkásodik, megfeketedik, majd rátapad a dió héjára és sokszor bepenészedik is. Ha a termést ilyenkor nem szedik le időben, a feketedés továbbterjedhet, a héj beszennyeződik, és a dióbél is károsodhat. Szerencsére a tapasztalat azt mutatja, hogy a fekete diók nagy része belül még teljesen egészséges, vagyis van remény. Arról, hogy hogyan védekezhet a dióburok-fúrólégy ellen, az alábbi cikkünkben olvashat.