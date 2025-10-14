51 perce
Fekete lett a dió? Ez a trükk megmentheti az egész termést! - videóval
Ha idén is megfeketedve hullott a dió a fáról, ne essen kétségbe! A fekete dió bár riasztóan néz ki, a termés nagy része még megmenthető néhány bevált trükkel. Videóban is mutatjuk.
A kiindulópont nem túl biztató, de ezeknek a dióknak legalább a fele menthető
Fotó: Gárdonyi Edina
A fekete dió látványa sok kerttulajdonost elkeserít. Egészséges dió helyett fekete, nyálkás burokba zárt termések hullanak a földre. A dióburok-fúrólégy az utóbbi években egyre több helyen pusztít, de ez nem jelenti azt, hogy a teljes termés odaveszett. Van megoldás, hogy karácsonykor ebből készüljön a bejgli.
Miért lesz fekete a dió?
A fekete dió problémáját legtöbbször a dióburok-fúrólégy okozza, amely nyár közepén rakja le tojásait a még zöld dió burkára. A kikelő lárvák a burok húsát fogyasztják, ezért a burok elnyálkásodik, megfeketedik, majd rátapad a dió héjára és sokszor bepenészedik is. Ha a termést ilyenkor nem szedik le időben, a feketedés továbbterjedhet, a héj beszennyeződik, és a dióbél is károsodhat. Szerencsére a tapasztalat azt mutatja, hogy a fekete diók nagy része belül még teljesen egészséges, vagyis van remény. Arról, hogy hogyan védekezhet a dióburok-fúrólégy ellen, az alábbi cikkünkben olvashat.
Így menthető meg a fekete dió: kipróbált módszer lépésről lépésre
- A fekete dió megmentésének kulcsa az időzítés. Minél előbb leszedjük a diót, annál kisebb eséllyel tapad rá végleg a burok. Ha a héjon még látható zöld rész, az jó jel, ezek a diók belül szinte mindig épek.
- A burok eltávolításához érdemes kesztyűt viselni, mert a fekete héj maradandó foltot hagy a kézen. Ha a burok nehezen jön le, érdemes vízbe áztatni 1–2 napra. A felpuhult héj így könnyebben lefejthető. Ezután kefével alaposan tisztítsa meg a diót, majd öblítse le tiszta vízzel.
- A megtisztított diót szellős, árnyékos helyen kell szárítani, nem tűző napon. Érdemes időnként átforgatni, hogy egyenletesen száradjon, így elkerülhető a penészedés.
A cikk szerzője maga is kipróbálta ezt a módszert, és a tapasztalat szerint a diótermés nagyjából fele sima pucolással megmenthető. Ha az áztatást is beveti, akár a háromnegyede is használható marad. Igaz, akad néhány üres szem, de ez a súlyon rögtön érezhető.
Ne adja fel, lesz ebből bejgli!
A fekete dióval való munka nem a legkellemesebb, de megéri. Aki egyszer kipróbálja, tudja, milyen jó érzés, amikor a megfeketedett termésből végül világos, illatos dióbél kerül elő. A dióburok-fúrólégy ugyan próbára teszi a türelmet, de egy kis időráfordítással és gondossággal a fekete dióból is aranyat lehet csinálni, és a karácsonyi bejgli sem marad dió nélkül.
